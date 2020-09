A széria minden idők legnézettebb Netflixes szériája lett, amely rögtön megihlette Hollywood filmes szakmáját. Így szinte pillantok alatt eldőlt, hogy a dokusorozatból egy normális sorozat is készülni fog, amelyet természetesen nem akárkikkel szeretnének megvalósítani. Számos színész közül végül mégis -re esett a választás, aki már túl van az aranykorán, de több kritikus is elmondta, hogy jól is elsülhet a producerek választása.

A produkcióban egyébként fontos szerepet fog kapni a tigriseket tenyésztő – jelenleg is börtönben lévő – Exotic ősellensége, a nagymacskák védelmezője, Carol Baskin. A fanatikus nő – akit a pletykák szerint az Amerikai pite sztárja, Tara Reid fog alakítani – nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy ki fogja alakítani a nagyravágyó tigriskirályt.

A kedvenc színészeim egyike, úgyhogy nem tudom, hogyan fogok rá nézni a szerep után.

Carol és Exotic között hosszú évek óta óriási harc folyik, ez pedig a készülő sorozatban is nagy szerepet fog kapni.

