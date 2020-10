Napi horoszkóp október 20.: a Mérlegek különös élethelyzetbe kerülnek, a Bakok a célegyenesbe fordulnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 20.

KOS (március 21-április 20)

Váratlan helyzetben kell gyorsan cselekedned, ami szerencsére nem jelent gondot számodra, hisz képes vagy több fronton is helyt állni, a környezeted pedig épp emiatt veszi készpénznek a sikert, ha bárki hozzád fordul ilyen helyzetekben. Méltán lehetsz büszke magadra, hisz ismét bebizonyosodik az, hogy minden helyzetben rátermett vagy és megoldás centrikusan tudsz gondolkodni, még nyomás alatt is. Így kell ezt csinálni!

BIKA (április 21-május 20)

A mai nap érdekes tapasztalatokat tartogat számodra, nem úgy alakul ugyanis a napod, ahogy tervezted, ám olyan útvonalra tévedsz, amelyet végigkövetve olyan élményeket szerezhetsz, amelyekkel hosszú időre bebiztosíthatod a pozíciódat. Igyekezz tehát kihozni a maximumot magadból annak érdekében, hogy a feletteseid is lássák, mennyire vagy rátermett a nagyobb kihívásokra is. Érdemes ugyanakkor ügyelned arra, hogy azok, akik körülötted legyeskednek, nem minden érdek nélkül teszik, sokkalinkább azért, hogy fogyasszanak az általad learatott zamatos gyümölcsből. Vigyázz velük, időben zárd ki a kihasználás legkisebb lehetőségét is!

IKREK (május 21-június 21)

Ma olyasmi ér véget, ami számodra különösen nagy jelentőséggel bírt és amely hozzásegített ahhoz, hogy sikeres lehess. Épp ezért nem is nagyon szeretnéd lezárni a dolgot, attól félsz ugyanis, hogy ezután nem jönnek majd újabb lehetőségek, te pedig miután megmártóztál a sikerben, egyszercsak eltűnsz majd a süllyesztőben. Igen, a lehetőséget bizony neked kell keresned és nem, nem hullik magától semmi az öledbe. Emeld tehát fel a fejed, zárd be azt az ajtót, ahol kiaknáztad, amit ki lehetett és indulj el, ha szeretnél az életben maradandót alkotni. Bátran fuss neki, ha elhasalsz, maximum felállsz, leporolod magad és mész tovább!

RÁK (június 22-július 22)

Ma olyasmit találsz valakinek mondani, aki ráadásul közel áll a szívedhez, amely eléggé mellbevágóan hat az illetőre. Ugyan a dolognak van igazságtartalma, amennyiben azonban jobban belegondolsz, talán mégsem így akartad. A jövőben igyekezz tehát végiggondolni a mondanivalódat, ha nem akarsz kellemetlen perceket okozni magadnak. Érdemes mindenképp mérlegelned, hogy milyen kapcsolatban állsz az illetővel és az hogy mit, illetve milyen formában illik kimondanod. Amennyiben túlságosan vékony a jég, nem kell rajta korcsolyáznod, hisz ha beszakad a jég, nehezen fogsz tudni kimászni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Végre sínen van minden körülötted, nem kell non-stop azon aggódnod, mit veszíthetsz egy egy lépéseddel, hisz most abba szakaszba érkezett az életed, ahol egész nyugodtan kockáztathatsz, nincs hatalmas veszítenivalód. Épp ezért érdemes új kalandokat keresned, olyan dolgokat kipróbálnod, amelyekre nehezített élethelyzetekben nincs lehetőséged, most azonban lelkiismeret furdalás nélkül fejest ugorhatsz bármibe. Egyetlen dologra vigyázz: ne tegyél kockára mindent, amiért eddig megdolgoztál. Kis lépésekkel is lehet nagyokat ugrani, az egész csak lendület kérdése! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki új utat mutatott számodra, amiben hatalmas lehetőségek rejlenek, te azonban úgy érzed, nem vagy abban az élethelyzetben jelenleg, amikor a biztosat szívesen feladnád a bizonytalanért. Ne vesd el azonban teljes mértékig a felkínált lehetőséget, adj időt magadnak a döntésre, mérlegelj, sakkozz, gondolkodj, hogy mi az az arany középút, amivel a „jut is, marad is” elv mentén profitálhatsz. Amennyiben iszonyúan nagy a kockázat a dologban, nem érdemes a továbbiakban ezen lamentálnod, engedd el és lépj tovább. Nem kell minden, utadba akadó lehetőséget megragadnod, hisz azért még nem a szakadék szélén vagy!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Különös élethelyzetbe kerülsz ma, hisz két, számodra fontos ember tüze közé kerülsz, mindketten a te támogató szavaidat várják egy vitás helyzetben. Mivel azonban pontosan tudod, hogy nem akarsz egyikőjükkel sem konfliktushelyzetbe kerülni, tisztázd velük, hogy általában szívesen adsz tanácsot, ez azonban nem az a szituáció, amiben a békebíró szerepében szeretnél tetszelegni. Amennyiben fontos vagy számukra, megértik, te pedig nem fogsz éjszaka álmatlanul forgolódni az ágyadban.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, nem vagy épp a topon, kissé letargiásnak mondható a hangulatod, ennek oka pedig nem más, mint az, hogy csalódtál bizonyos emberekben az utóbbi időben. Úgy érzed, az értékrended teljesen távol áll attól, amit sok-sok személy a közvetlen környezetedben képvisel, nem is igen tudsz mit kezdeni velük. Talán ezen a ponton érdemes elgondolkodnod, hogy vajon megéri-e ezeken a dolgokon rágódnod, illetve amennyiben nem tudsz változtatni embereken -márpedig miért akarnál-, érdemes-e elfogadnod, avagy inkább hátrahagynád őket. Ha folyamatosan rágódsz azonban ezeken a helyzeteken és személyeken, előrébb nem fogsz jutni, maximum a hasznos energiáidat fecsérled olyanokra, akiknek valószínűleg te nem sokat jelentesz. Lépj tehát egy nagyot, emeld fel a fejed, hogy lásd az utat és a szembejövő embereket!

NYILAS (november 23-december 21)

Igyekszel minél inkább elodázni egy folyton felbukkanó lehetőséget, hisz félsz attól, a kockázattól, amivel dolog jár. Ez a bizonyos lehetőség azonban visszatérően fel-felbukkan az életedben, mintegy tálcán kínálva magát. Épp ezért eljött tehát az a pont, amikor érdemes eljátszanod a gondolattal, mi lenne, ha belekóstolnál a dologba, anélkül hogy tizenkilencre lapot húznál. Nem kell mindent egy lapra feltenned, mégis ha jobban belegondolsz, van annak valami oka, hogy időről időre ugyanaz a lehetőség kínálja magát. Nyugi, nem kell azonnal belevetned magad, ízlelgesd a dolgot, ráérsz eldönteni, nekiindulsz-e vagy maradsz a karosszékben!

BAK (december 22-január 20)

Végre sikerült a maratoni táv célegyenesébe fordulnod, ami a legjobbkor jött, mert kezdesz már teljesen kimerülni. Most csak egy utolsó nagy erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy végül büszkén és boldogan ünnepelhess a célban. Semmiképpen ne hagyd tehát, hogy bármi kizökkentsen, hiszen pontosan tudod, hogy nincs már sok hátra. Régóta készültél arra, hogy megmutasd mindenkinek, mire is vagy képes, ezért feltétlenül tarts még ki néhány méter erejéig! Meg tudod csinálni, gyerünk!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Akaratodon kívül kellemetlen helyzetbe kerülhetsz a mai napon, a közvetlen környezetedben valaki ugyanis olyasmit tár fel rólad, számodra kevéssé ismert emberek előtt, amelyre nem vagy épp büszke. Érthető módon iszonyúan dühös vagy az illetőre, négyszem között kérd tehát számon mindenképp, mégis mire kell vélned ezt a lépést, illetve hogy formált jogot arra, hogy ilyenformán megalázzon. Ne engedj a huszonegyből, állj ki magadért és igyekezz megőrizni az emberi méltóságodat!

HALAK (február 20-március 20)

A mai napon mindenki előtt megmutathatod, hogy mire vagy képes, mennyire vagy talpraesett és hogy a nehezebb helyzetekben is képes vagy úrrá lenni a káoszon. Olyasmi történik ugyanis, ami elsőre mindenkit kétségbe ejt és te vagy az egyetlen, aki megmentheti a csapatot a detonációtól. Soha jobb alkalom nem kínálkozott még arra, hogy ilyen formán vívhasd ki a feletteseid elismerését, eljött az idő tehát, tegyél meg mindent annak érdekében, hogy te lehess a nap hőse! Menni fog, a tudás, a tapasztalat bőven megvan benned, már csak némi vakmerőség szükséges!