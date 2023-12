Napi horoszkóp december 23.: az Oroszlánok megvilágosodnak valamivel kapcsolatban, a Nyilasok fájó emléket zárhatnak le végre

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 23.

KOS (március 21-április 20)

Karácsony előtt egyetlen nappal azt veszed észre, hogy gyakorlatilag kezdesz a káoszba belefulladni, sodródsz az árral, fogalmad sincs, mibe keveredtél, de abszolút pozitívan és inspirálóan hat rád az a helyzet, amelyben akaratodon kívül jelenleg próbálsz el lavírozni. Ne feledkezz azonban meg arról, hogy kapálózással nem nagyon fogsz tudni előbbre jutni, lesd el inkább azoktól a praktikákat, akik már egy ideje vízre szálltak, hisz ezek segítenek majd hozzá később a sikerhez is. Mások ugyan már-már csodabogárként tekintenek rád amiatt, hogy karácsonykor sem tudsz kikapcsolni, neked azonban lételemed a tenni akarás és ez méterekről látszik rajtad. Légy büszke magadra!

BIKA (április 21-május 20)

Végre eljött az az ünnep, amelyre egész évben vártál, most ugyanis lassan hátrahagyhatsz minden olyan tényezőt, amely szürkébb hétköznapokon bonyolítja az életedet és átadhatod magad a karácsonynak. Figyelj azonban arra, hogy félszemmel a folyamatban lévő ügyeiden is rajta tartsd a szemed , hisz attól, mert a szeretet ünnepe van, az élet még nem áll meg, csupán egy pillanatra. Pihenj, kapcsolódj ki, egész évben lázasan dolgoztál a sikerért, most pedig eljött az ideje annak, hogy töltekezz!

IKREK (május 21-június 21)

Karácsony előtt egyetlen nappal ünnepi sütemények, különböző gasztronómiai csodák illata lengi be az otthonodat, mely rendkívül nagy büszkeséggel tölt el, hiszen igazi különlegességeket alkottál. A közvetlen környezeted meglehetős elismeréssel tekint rád emiatt, mely ropoqnt hízelgő számodra. Óvakodj azonban azoktól, akik kissé féltékenyek az általad elért eredményekre, titkon ugyanis ők is arra vágynak, hogy a kisujjukból kirázzák a tudományodat, mely tehetség nekik nem adatott meg. Ne haragudj emiatt rájuk, nem a személyed ellen szól az, ahogy viselkednek, inkább azokra koncentrálj viszont, akik tiszta és pozitív érzelmekkel fordulnak feléd!

RÁK (június 22-július 22)

Rendkívüli módon reménykedsz valamiben, gyakorlatilag minden gondolatod e köré fonódik. A közelgő karácsony persze kicsit erről is szól, az ember hisz, reménykedik abban, amelyekért szürkébb hétköznapokon egy lukas garast sem adna. Ügyelj azonban arra, hogy ne ringasd magad hamis illúziókba, attól mert karácsony közeleg, igyekezz reálisan látni azokat a helyzeteket, amelyekben most reménykedsz, hiszen az, amit meg szeretnél valósítani, az rajtad is múlik, nem csupán a karácsony csodáján!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Éppen karácsony előestéjén derül fény számodra egy olyan dologra, amit eddig ugyan sejtettél, de nem voltál biztos benne. Ma azonban bizonyosságot nyer és egyszerűen nem akarsz hinni a szemednek, hisz álmodban sem merted volna hinni, hogy ilyesmi valóban megtörténhet. Karácsony közepeg azonban, épp ezért vigyázz, bele ne ragadj a nagy megrökönyödésbe, nyugtával jegyezd a megvilágosodást, vond le a megfelelő következtetéseket és egyszerűen lépj tovább. Ami megtörtént, megtörtént, ne a múlttal foglalkozz, előre nézz, mert nem fogod látni a lábaid előtt heverő lehetőségeket!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Karácsony előtt egyetlen nappal végre lehetőséged adódik arra, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozz, amelyekre egészen idáig nem volt időd. Élvezd azt, hogy ma senkinek nem kell megfelelned, hogy nem szorít semmiféle határidő, te vagy az, aki dönthet arról, hogy mikor mit csináljon. A nagy rohanásban kellenek ilyen napok is, amikor leeresztesz és egyszerűen csak feltöltöd magad olyan pozitív érzésekkel, erről szól ugyanis az ünnep!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A karácsony küszöbén feleslegesen aggodalmaskodsz egy teljesen bagatell dolog miatt, amire ráadásul abszolút nincs is ráhatásod, te azonban a tíz körmödet lerágos miatta. Nem érdemes azonban olyasmire időt pazarolni és energiákat vesztegetni, ami lényegtelen, csupán csak te vennéd a hátadra. Ma inkább azokra a dolgokra koncentrálj, amik valóban fontosak, végezd el az utolsó simításokat, díszítsd fel a karácsonyfát, süss mézeskalácsot, csomagold be az utolsó ajándékokat. Amennyiben ugyanis képes vagy bizonyos dolgokat elengedni, abban az esetben sokkal élhetőbb lesz az életed!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Karácsony ide vagy oda, borzasztóan fel tud háborítani bizonyos emberek hozzáállása, az, hogy a te életedben ugyan kiemelt szerepük van, de ők nem igazán tesznek azért, hogy érzed, legalább olyan fontos vagy számukra, mint amennyire számodra azok. Jelen pillanatban egyetlen megoldást látsz a helyzetre, ha hátat fordítasz és elballagsz, nem szeretnél ugyanis egy ilyesfajta mérgező kapcsolatban sem hozzátartozóként, sem barátként, sem párként létezni. A kialakult érzéseid abszolút érthetőek, mielőtt azonban teljes mértékben elfordulnál, érdemes mindenképp beszélned az érintett személyekkel arról, hogy mik a benned kialakult kételyek okai, illetve, hogy pontosan mi az, ami nem tetszik neked. Ügyelj azonban arra, hogy ne konfliktust teremts, hisz karácsony közeleg és nem az az alapvető célod, hogy összevessz másokkal, csupán csak őszinte vagy és nem akarsz képmutató lenni!

NYILAS (november 23-december 21)

Éppen karácsony előtt egyetlen nappal nyílik lehetőséged arra, hogy egy régi, fájó emléket elengedj és tovább lépj végre, hisz egészen eddig egyfajta fekete lukként tátongott a fejedben, minden alkalommal keserű szájízt keltve benned. Ma azonban egyértelmű jelzést kapsz arra, hogy nincs miért húznod az időt, hogy nincs értelme a folyamatos önmarcangolásnak, hogy itt az megfelelő alkalom arra, hogy ezt a bizonyos fekete lukat hátrahagyd és szebb dolgokra koncentrálj. Azokkal az emberekkel foglalkozz, akik fontosak számodra, akikre mindig számíthatsz és akiknek te is ugyanannyit jelentesz, mint amennyit ők neked. Hidd el, tonnákkal leszel könnyebb ezután!

BAK (december 22-január 20)

Általában nehezen tudnak kihozni a sodrodból, a környezeted számára különös ismertetőjeled, hogy gyakorlatilag fát lehet vágni a hátadon, minden körülmények között. Ez a nyugodtság karácsony közeledtével sem alakul másként, sőt, jó hatással vagy másokra, öröm veled beszélgetni, hisz a kedvesség csakúgy árad belőled. Te vagy az, aki mindenkinek kedveskedik egy saját készítésű ajándékkal, nem az a fontos számodra ugyanis, hogy minél drágább legyen, amivel a szeretteidet megajándékozod. Az év legszebb ünnepe közeleg, amikor minden apró gesztus felértékelődik, amikor egy-egy jókívánság a Mindent jelentheti azoknak, akiknek épp a legnagyobb szükségük van erre. Így szép az ünnep, nem igaz?

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Karácsony közeledtével érzed a legalkalmasabbnak arra az időt, hogy felkeress valakit, akivel annak idején nem épp felhőtlen viszonyban váltatok el, ennek ellenére az illető fontos számodra. Mivel az illető hiánya mostanra még inkább felerősödött, épp ezért a saját lelki nyugalmad érdekében is érdemes jelentkezned nála. Arra azonban fel kell készülnöd, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy ez a bizonyos személy hasonlóan érez és a nyakadba ugrik majd örömében, így mielőtt útnak indulsz, mindenképp mérlegelj, hisz könnyen lehet, hogy csalódhatsz a fogadtatásban. Mindennek ellenére higgy a karácsony szeretetteljes erejében és abban, hogy a másik félnek legalább annyira hiányzol, mint amennyire ő neked!

HALAK (február 20-március 20)

Az ünnepek előtti nagy hajrában kezdesz az általad kitűzött céljaid végére érni, minden teljes, minden úgy alakul, ahogy azt eltervezted, ez pedig rendkívüli módon boldoggá tesz. Noha nagyon büszke vagy most magadra, mégis jusson eszedbe néha, hogy egyáltalán nem a külsőségek számítanak, nem számít, hogy mások mit látnak, a legfontosabb az, hogy sikerüljön megteremteni a békés hangulatot, hogy együtt legyél a számodra fontos emberekkel, akiknek te is sokat számítasz, hogy értékeld azt, amid van, hogy ne akarj többet kihozni bizonyos helyzetekből, mint amennyit ki tudsz. Mostmár nyugodtan teheted fel a lábad a kanapén, pihenj, olvass, egyél finomakat, nézz meg egy karácsoni filmet!