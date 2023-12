Napi horoszkóp december 18.: a Rákok nagyobb kihívással szembesülnek, a Szüzek elégedettek az eredményeikkel

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 18.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján, épp karácsony előtt kedves meglepetésben lesz részed, arról azonban fogalmad sincs, kitől érkezett. Ez teljesen felvillanyoz, mindenáron szeretnéd felderíteni a feladó kilétét. A nap folyamán nem kell azonban messzire menned, gyorsan fény derül a rejtélyre, a közvetlen környezetedből próbált olyasvalaki örömet szerezni, akinek elég közel állsz a szívéhez. Viszonozd a kedvességet és amennyiben látsz perspektívát a kapcsolatotokban, adj egy esélyt a dolognak. Ki tudja, még pozítív véget is érhet ez a kedves gesztus...

BIKA (április 21-május 20)

Számodra különösen fontos az, hogyha betartsd az általad tett ígéreteket, erre alapozva tehát ugyanezt a hozzáállást várod el irányodba is. A hét első napján azonban mégis csalódnod kell valakiben, akiben megbíztál, ám az illető váratlanul faképnél hagyott, miközben te már nyakig süllyedtél a mocsárban. Ne hagyd azonban, hogy az egész helyzet elússzon, magadra maradtál ugyan, de most ne erre összpontosíts, hanem arra, hogy megoldd a szituációt. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenek, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól tudni fogod, ki lesz társad a bajban!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján, nagyobb társaságban hangot adsz nem tetszésednek, amely első hallásra kifejezett ellenérzéseket vált ki a többiekből. Nincs baj azzal, ha különbözik a véleményed másokétól, mégis lehet, hogy ezúttal némi magyarázatra szorul a dolog. Fejtsd ki bővebben az álláspontodat, mert könnyen lehet, hogy nem mindenki olvas a sorok között, amely kellemetlen helyzetbe sodorhat. Mások miatt nem kell feltétlenül megváltoztatnod a véleményedet, ám amennyiben egy vitapartnered észérvekkel áll elő, ne fuss a vesztedbe, fogadd el, hogy más szemszögből valóban másképp néz ki egy-egy szituáció!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napjára nem terveztél különösebben nagyobb kihívást, mégis olyasmivel kell megküzdened, amihez szinte minden energiádat fel kell használnod. Nem minden nap történik ugyanis olyasmi, ami a nyílt vízre sodor, ahol minden erődet és tudásodat összeszedve kell úsznod ahhoz, hogy el ne merülj és bele ne fulladj a helyzetbe. Lehet ugyan, hogy ma teljesen lemerülsz, de ha a nap végén visszatekintesz a művedre és az eredményre, büszkeséggel tölt majd el az, amit látni fogsz. Ezután kifejezetten jól fog esni egy pohár finom bor, a feldíszített nappaliban üldögélve!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad egy személy a környezetedben, aki gyakorlatilag uralkodik feletted, minden tekintetben rád erőlteti az akaratát és a céljai eléréséhez eszközként igyekszik felhasználni. Neked azonban megvan a saját utad annak minden nehézségével, így nem is kell hagynod magad egyetlen másodpercig sem. Gyorsan állítsd meg tehát az illetőt, egyértelmű, világos és határozott magyarázattal a tudtára adva, hogy a legrosszabb ajtón kopogtat, te ugyanis nem fogsz úgy táncolni, ahogy mások fütyülnek csak azért, hogy ők learathassák a saját babérjaikat. Ne hagyd magad kihasználni, csakis a saját ügyeidre koncentrálj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Abszolút elégedett vagy azokkal az eredményekkel, amelyeket fel tudsz mutatni, minden, amibe belekezdtél, elég jövedelmező számodra, ez pedig rendkívül megnyugtató, hisz nem kell amiatt izgulnod, hogy egyszercsak kisiklik minden. Épp ezért mostmár a szerelmi életedre is fókuszálhatsz, hisz az anyagi biztonság mellett fontos, hogy érzelmileg is egyensúlyban legyél. Ne hajtsd a szerelmet, járj azonban nyitott szemmel, hogy észrevedd, ha olyan embert sodor utadba az élet, aki mellett érdemes horgonyt vetned. Hidd el, a nagy Ő hozzád is oda fog lépni, ehhez azonban nyitottságra van szükséged!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy számodra fontos ember kerül bajba a hét első napján, te pedig mindenáron szeretnéd elsimítani a problémát, így a részletekről mit sem tudva, elég kockázatos mentőakcióba kezdesz. Mielőtt azonban bármiféle galibát okoznál, igyekezz a fékre lépni és belegondolni, milyen károkat okozhatsz, akaratlanul is. Nem kell neked minden körülmények között Wonder Woman dresszét magadra öltened, többet segítesz azzal, ha felajánlod a szolgálataidat, az illető pedig majd eldönti, hogy beavat-e, avagy maga oldja meg a gondját! Ne feledd, a kevesebb néha több!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján nem feltétlenül a várakozásaidnak megfelelően alakul a helyzet, minél inkább belemerülsz a feladatokba, annál jobban kezdenek a szálak összegabalyodni, emiatt pedig kezdesz kétségbeesetten kapkodni, hiszen szeretnéd elkerülni, hogy minden eddigi igyekezeted kárba vesszen. Amennyiben azonban nem szeded össze a gondolataidat és nem higgadsz le, abban az esetben szinte garantáltan nem fogod tudni sehogyan sem megoldani a helyzetet. Ne akarj mindenáron, már úgyis minden mindegy alapon pontot tenni az ügy végére, törekedj arra, hogy olyan eredményt produkálj, ami téged is elégedettséggel tölt el. Koncentrálj, fejben tedd oda magad és egyetlen dolog lebegjen a szemed előtt: az összeomlást mindenáron el kell kerülni!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján magad sem érted, miért, de elég hullámzó érzelmeket élsz meg, ennek köszönhetően igen intenzív hangulatúra sikeredik a napod furcsa szélsőségekkel, hisz tulajdonképp egyik végletből esel a másikba. Az élet néha produkál túlfűtött helyzeteket, amelyeket tudni kell kezelni, semmi baj, ha elsőre ez nem megy, ne szégyelld magad miatta. Mindenki sírva jött ugyanis a világra, senki nem született úgy, hogy önuralmat gyakorolva, csendesen kivonult a szülőszobából. Nyugodtan merd tehát megélni az érzelmeidet, ha jónak látod, sírj, ha pedig örülsz valaminek, azt sem kell titkolnod. Ezek a saját lelki épülésedet szolgálják, ne félj tőlük!

BAK (december 22-január 20)

Noha minden élethelyzetben a biztonsági játékra törekszel, a hét első napján mégis váratlan szituációban kell viszonylag nagy kockázatot hoznod a siker érdekében. Eleinte megremeg a lábad a felelősség terhétől, ám jobb lesz, ha belátod, hogy ezúttal nem tudod befolyásolni az eseményeket, kénytelen vagy fejest ugrani a mély vízbe, ha el szeretnéd érni a célod. Senki nem mondta, hogy egyszerű menet lesz, de az ilyesfajta tapasztalatokból tudsz a legtöbbet tanulni, amelyeket a későbbi életed során is adekvátan használhatsz fel. Csak legyél magabiztos, állj meg a lábadon és ne hagyd, hogy eltántorítson a félelem!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valakivel közösen kellene megoldanod egy feladatot a hét első napján, amely ráadásul igen nagy felelősséggel is jár, hisz komoly eredményt várnak el tőletek. Épp ezért semmi mással ne foglalkozz, amíg sikerrel nem abszolváljátok a kihívást, csakis erre koncentrálj, adj bele apait-anyait annak érdekében, hogy rajtad ne múlhasson a siker. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálni, hisz megvan benned az ehhez szükséges tudás, tapasztalattal jócskán rendelkezel, így tehát régóta kitaposott ösvényen haladsz. Ne hallgass senkire, csak a társadra és a feladatodra koncentrálj, ez ugyanis most a prioritási sorrend legtetején áll!

HALAK (február 20-március 20)

Végre megtaláltad a saját utadat, hosszú bolyongás után most már van egy olyan cél, amiért küzdesz, amiről úgy gondolod, hogy megéri a fáradtságot. Régóta kerested a célt és most rendkívülien boldoggá tesz az, hogy van miért elindulnod és megkeresni a saját boldogságodat. Nyugtasd meg a környezetedet, hogy semmiféle veszélyes manőverre nem készülsz, ugyanakkor értékeld azt is, ha féltenek, emiatt esetleg nem tetszésüknek adnak hangot. Amennyiben mindennel megfelelően előkészültél, nincs értelme tovább várnod, egyszerűen csak indulj neki, hisz ma még rendelkezésedre áll minden eszköz, de ki tudja, holnap milyen napra ébredsz!