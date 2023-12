Napi horoszkóp december 14.: a Bikák a belső harmónia fenntartására törekednek, a Nyilasoknak érdemes toleranciát gyakorolniuk

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 14.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében egy bizonyos projekt kapcsán kissé elveszettnek érzed magad, nem is tudod pontosan, mit kellene ahhoz tenned, hogy végül sikerre vidd a folyamatot. Mielőtt azonban elvesznél a rengetegben, előtte érdemes leülnöd és végiggondolnod, hogy mi a leglogikusabb lépés, ami ahhoz szükséges, hogy végül pozitív legyen a végkimenetel. Ennek mentén igyekezz megtenni mindent, ami tőled telik, így tehát elmondhatod, hogy a kitartásodon, céltudatosságodon és akaraterődön biztosan nem múlt az, hogy elérd, amit kitűztél magad elé!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan nyakadon a karácsony, mégsem aggódod túl a készülődést, gyakorlatilag ugyanis míg más eszeveszetten rohangál a legdrágább ajándékok után, te teljes nyugalommal éled a hétköznapokat, meglátásod szerint ugyanis nem attól válik teljessé az ünnep, hogy egy hatvanhatodik dolgot is megveszel és becsomgolsz. A karácsonyt a hangulat, az egymásra történő odafigyelés, az együtt töltött minőségi idő teszi széppé es nem a kézzel fogható, materiális dolgok. Légy büszke arra, hogy neked teljesen más az értékrended a környezetedben élőkhöz képest, hogy amíg ők a külsőségekre adnak, addig számodra a belső harmónia a legfőbb prioritás!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második felében egy bizonyos projekt kapcsán abszolút a biztonsági játékra törekszel, nem szeretnél ugyanis nagyobbat kockáztatni, mint amekkorát már így is kockáztattál ahhoz, hogy sikerrel abszolválod a feladatot. Be kell azonban látnod, hogy amennyiben örökké egy bizonyos sávon belül mozogsz, abban az esetben egyre távolabb kerülhet majd tőled a győzelem. Hidd el, a kockázatos játékok adják meg az életre szóló élményeket is, ha ugyanis mindig csak óvatosan, lassú tempóban lépkedsz, elesni ugyan nem fogsz, de soha nem is fogsz tudni maradandót alkotni!

RÁK (június 22-július 22)

Új terveket és üzleti célokat fogalmazol meg magadnak a hét második felében, ám azt is pontosan tudod, hogy egyedül nem fogod tudni megvalósítani őket. Keress tehát valakit a környezetedben, akiben teljesen megbízol és tudod, hogy nem fog semmi olyasmit tenni, amivel csalódást okozna neked. Üljetek le és egy finom ebédnél vázold fel neki, mit szeretnél pontosan, illetve együtt találjátok ki, melyik az az út, amelyen végighaladva, a legkevesebb akadállyal megküzdve tudjátok a nagy tervet sikerre vinni! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második felében egy közeli ismerősöd bebizonyítja neked, hogy akkor számíthatsz rá, amikor a legnagyobb segítségre van szükséged. Iszonyúan szerencsés vagy, hisz az illető nélkül dugába dőlt volna a nagy terved, amelynek megvalósításán dolgoztál. Mindképp ragadd tehát meg a kezét, bízz benne és menjetek együtt az úton, te pedig eközben járj nyitott szemmel, figyelj oda, mert most van lehetőséged igazán tanulni. Légy hálás, hisz ha nem érkezett volna időben a segítség, bizony nagy bajba kerülhettél volna. Biztosítsd arról az őrangyalod, hogy bármikor, bármiben számíthat rád!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felére kezdesz olyannyira elfáradni, hogy azt érzed, semmi nem úgy sikerül, mint ahogy azt eltervezted, egyszerűen nem tudsz zöld ágra vergődni semmivel kapcsolatban, emiatt elég frusztrált vagy. Bosszankodás helyett azonban felfoghatod ezt úgy is, hogy ami nem megy, azt nem biztos, hogy mindenáron erőltetned kellene. Ne akarj mindenképp olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek sikerélményt biztosan nem tartogatnak számodra és több velük a munka, mint amennyi időd szánnál szíved szerint rájuk. Ne áldozz be más lehetőségeket olyan tevékenységek oltárán, amelyekkel önhibádon kívül szinte biztosan csak kudarcot fogsz vallani. A siker kulcsát keresd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Roppant kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban a hét második felében, arról azonban fogalmad sincsen, hogyan hátrálj ki belőle minél hamarabb, mielőtt bárkinek különösebben feltűnne, hogy te is ott vagy. Ahelyett azonban, hogy megállás nélkül ezen töröd a fejed, próbáld a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből és törekedj arra, hogy mindenki úgy jegyezze meg a nevedet hosszú időre, mint aki valamilyyen pozitívat dolgot cselekedett. Igyekezz jól felhasználni a képességeidet és a kreativitásodat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében szeretnél valamit megszerezni, ehhez azonban nem kevés akadályt kell leküzdened, hogy a végén sikerrel elérd a kitűzött célodat. Mivel nem ismersz lehetetlent, épp ezért az sem jelenthet akkora problémát, hogy már az elején feladd. Tisztában vagy vele, hogy nem lesz egyszerű dolgod, de kellőképpen edzett vagy ahhoz, hogy könnyedén tudj végigmenni a pályán, s akkor joggal szerzed majd meg azt, ami neked jár!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, aki az agyadra megy minden mozdulatával, ám mivel megbántani semmiképp nem szeretnéd, ezért amikor csak lehet, kerülöd a társaságát. Mivel azonban ez elég hamar feltűnik az illetőnek, kellemetlen helyzetbe is sodorhatod magad, ennek kiküszöbölése érdekében tehát ha úgy érzed, megér egy próbát, akkor ülj le és beszélj vele arról, hogy mi az, ami vele kapcsolatban olyannyira frusztrál téged. Egyet azonban ne feledj, felnőtt embereket megváltoztatni nem lehet, így nem biztos, hogy eredménnyel jársz majd. Az, hogy megéri-e az erőfeszítést, döntsd el annak alapján, hogy mennyire közvetlen a kapcsolatotok!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében célegyenesbe érsz egy bizonyos projekt kapcsán, ám ahelyett, hogy összeszedett lennél, valamilyen érthetetlen oknál fogva elkezdesz botladozni. Emiatt akadozik a folyamat, te pedig hirtelen kétségbe esel attól, hogy esetleg nem sikerül pozitív eredménnyel lezárnod a folyamatot. Mielőtt azonban bevonzanád a negatív energiákat, előtte próbálj elvonatkoztatni mindentől, ami befolyásolhat, koncentrálj a megoldásra és arra, hogy ez nem sülhet el rosszul. Annyit dolgoztál már vele, annyi energiád fekszik benne, hogy ez most mem mehet mellé!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki akaratán kívül kellemetlen helyzetbe sodor a hét második felében, s bár az illetőben semmi rossz szándék nem volt, te mégis kissé hevesen reagálsz. Próbáld szem előtt tartani azt, hogy nem akart neked ártani, üljetek le és egy forró csoki mellett beszéljétek meg, hogy mi az, amit sérelmezel, illetve mi az, amitől a jövőben az illetőnek tartózkodnia illene annak érdekében, hogy ne okozzon konfliktust. Mivel semmi baj nem történt, így ez nem az a szituáció, amely örök haraggal végződne, közeleg a szeretet ünnepe, boríts tehát fátylat a történtekre és lépj tovább!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében végre megfelelő alkalom kínálkozik arra, hogy lezárj valamit, ami nagyon régóta foglalkoztat már, s szinte állandóan ez jár a fejedben. Mielőtt azonban eluralkodna rajtad a pánik, igyekezz összeszedni magad és összpontosíts arra, hogy ez lehet az a nap, amely megfelelő alkalmat kínál a helyzet megoldására. Hidd el, amennyiben sikerül pontot tenned a dolog végére, abban az esetben sokkal nyugodtabban fogsz aludni, hiszen egy problémával kevesebb lesz az életedben. Nem érdemes sokáig rágódnod ezen, tedd ki a pontot és lépj tovább, ha ugyanis beleragadsz a sárba, akkor bizony soha nem lesz alkalmad arra, hogy új utakon indulhass el!