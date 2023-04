Napi horoszkóp április 6.: a Bikákban új tervek fogalmazódnak meg, a Skorpiók nehéz döntés előtt állnak

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 6.

KOS (március 21-április 20)

Az elmúlt néhány napban kissé több bonyodalommal kellett szembenézned, mint amit terveztél, emiatt helyenként el voltál keseredve. Úgy tűnik azonban, hogy a hét utolsó napjára hihetetlen módon sikerült leszámolni minden nehézséggel és végre sikerrel jöhetsz ki a helyzetből. Mára ugyanis a helyükre kerültek az utolsó puzzle-darabok is, így joggal lehetsz légedett a jelenlegi állapottal és végre, az előtted álló hosszú hétvégén kicsit kifújhatod magad! Koncentrálj a pihenésre, a szeretteidre, a barátaidra, töltődj fel a következő kihívásokra!

BIKA (április 21-május 20)

Új tervek fogalmazódnak meg benned a hét utolsó munkanapján, melyekről már az elején kiválóan látszik, hogy egyedül bizonyosan nem fogod tudni megvalósítani őket. Keress tehát valakit a környezetedben, akiben feltételek nélkül megbízol és tudod, hogy nem fog semmi olyasmit tenni, amivel csalódást okozna neked. Üljetek le és egy finom ebédnél vázold fel neki, mit szeretnél pontosan és együtt találjátok ki, melyik az az út, amelyen végighaladva, a legkevesebb akadállyal megküzdve tudjátok a nagy terveket sikerre vinni!

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztóan vágysz arra, hogy valaki végre odafigyeljen rád is, ne te legyél az, aki folyton mások lelkét borogatja, hogy annyira számíts valakinek, mint amennyire számítanak neked a körülötted élők. Ennek érdekében meg kell tehát húznod egy határvonalat és a saját mentális egyensúlyodra is érdemes odafigyelned. Foglald le magad olyan programokkal, amelyek a lelki épülésedet szolgálják, ha mások nem is, de te mindenképp helyezd magad a prioritási sorrend tetejére, teremtsd meg annak a lehetőségét, hogy rendben legyél. Ezután jöhet mindenki más!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján valaki olyasféle részletre hívja fel a figyelmedet, amelyet jó eséllyel kikerültél volna, amennyiben az illető nem figyelmeztet időben. Ettől a kisebbfajta segítségnyújtástól valahogy új lendületet kapsz, amellyel gőzerővel roboghatsz tovább az úton, minden hiteddel és akaratoddal a végső győzelmet illetően. Egyfajta bizonyítékot kaptál ezzel ismét az élettől, hogy milyen sokat tudnak a kis dolgok is számítani, menj tehát végig az útvonalon és büszkén szakítsd át a célszalagot!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapja éppen alkalmas arra, hogy kicsit kiereszd a fáradt gőzt, az elmúlt néhány napban ugyanis folyamatosan a gázpedálon volt a lábad, így eléggé lemert fizikailag és mentálisan egyaránt. Előtted azonban a hosszú hétvége, melynek során módjával szervezz programot annak érdekében, hogy jusson időd a pihenésre és a feltöltődésre. Főzzetek ma este a szerelmeddel valami finomat, összebújva nézzetek meg egy romantikus filmet, ezek a programok ugyanis azok, amelyek segítenek abban, hogy mind fizikálisan, mind pedig szellemileg is helyükre kerülhessenek a dolgok és kicsit össze tudd szedni magad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Számodra ismeretlen részletre derül fény a hét utolsó munkanapján, ami bizonyosan befolyásolja majd az általad fontosnak tartott ügy kimenetelét, épp ezért pontosan tudod, hogy nem veheted fél vállról. Igyekezz tehát a helyzetet a súlyának megfelelően kezelni és nem elbagatellizálni egy olyan faktort, aminek meglehetősen nagy a befolyásoló ereje. Összpontosíts kellő komolysággal és hidd el, meglesz az eredménye, ha minden körülmény ideális, akkor pedig tegyél pontot a dolog végére!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé sok a bizonytalansági faktor, amely megnehezíti a sikerhez vezető utadat, nem igazán érzed ugyanis azt, hogy a megfelelő útvonalon haladsz. Amennyiben nem vagy biztos a dolgodban, abban az esetben kérd ki egy olyan ember tanácsát, akiben teljes mértékben megbízol és tudod, hogy soha nem élne vissza kiszolgáltatott helyzeteddel. Egy biztos, azt, amiről úgy érzed, hogy hátrányodra válna, egyszerűen csak hagyd hátra, hiszen úgy nem fogod tudni elérni a kitűzött célodat. hogy közben egy rakás felesleges terhet cipelsz! Ne félj változtatni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nehéz döntés terhe nyomja a válladat, melyet mindenképp meg kell hoznod, te azonban nem nagyon szereted a ezeket a helyzeteket, épp ezért a végsőkig igyekszel elodázni. Ahhoz azonban, hogy sikerrel jöhess ki az egészből, mindenképp hinned kell abban, hogy képes vagy állást foglalni és olyasmi kiötleni, ami végső megoldást jelenthet. Sosem tudhatod, könnyen lehet, hogy új ismeretekre tehetsz szert azáltal, hogy végre kimozdulsz a komfortzónádból, ezen felül még tapasztalatokat is gyűjthetsz. Hidd el, az a bizonyos pohár félig tele van!

NYILAS (november 23-december 21)

Rossz előérzeted van valamivel kapcsolatban, amely kezd eluralkodni rajtad és ez megbélyegzi a hét utolsó munkanapján érzett alaphangulatodat is. Amennyiben nem szeretnéd azonban az egész napodat negatív hangulatban tölteni, annak érdekében jobban teszed, ha utána jársz azoknak a dolgoknak, amelyekkel kapcsolatban aggodalmat érzel, hisz ha végre tisztán látsz, talán lehetőséged adódik arra is, hogy megelőzd a katasztrófát vagy legalább megfelelőképp felkészülj az önvédelemre, ha harcba kell indulni. Semmiképp ne ülj azonban tétlenül a babérjaidon!

BAK (december 22-január 20)

Egy bizonyos dologgal kapcsolatban hosszútávra szóló megoldáson töröd a fejedet, ám egyelőre nem jut eszedbe semmilyen használható gondolat. Pedig biztosan van valamilyen kiút ebből a helyzetből is, de lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz hozzá szükséged ahhoz, hogy megtaláld. Ne siettesd a dolgokat, mert az arra hajlamosít majd, hogy esetleg téves következtetésre jutsz, ami rossz irányba visz, aztán arra leszel figyelmes, hogy azon kell igyekezned, hogy egyáltalán kieveredj a bozótosból, miközben az adott ügyön kellene dolgoznod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú ideje rovod a köröket, amit kicsit unsz is már, úgy érzed, hamarosan változásra van szükséged ahhoz, hogy ismét motivált lehess és lelj valamiféle örömet a munkádban. Gondold tehát végig, hogy mi lehetne az, ami kiemelhet a hétköznapok szürkeségéből, ne késlekedj, vesd bele magad a kutatásba, indulj el és keress új élményeket! Ha ugyanis minden nap minden egyes percében ugyanazt csinálod, elég gyorsan belefásulsz, s ha kedvetlenül végzed a munkádat, abban nem lesz sok köszönet. Az előtted álló hosszúhétvége folyamán ülj le egy kicsit, gondold végig, mit kellene másként csinálnod, s azután újult erővel vesd be megad megint a küzdelembe!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyon fontos ügyet bíznak rád a hosszú hétvége kapujában, amit a megfelelő diszkrécióval, a tőled telhető legnagyobb odaadással kell megoldanod. Noha a felelősség egy pillanatra megrémiszt, azt is pontosan tudod, hogy nem hátrálhatsz ki csak úgy ebből a helyzetből, mondván, hogy jön a hétvége, neked is jár a pihenés, hiszen azzal igen nagy csalódást okoznál a feletteseidnek, akik jó eséllyel semmit nem bíznának rád a jövőben. Végy tehát egy nagy levegőt, fuss neki a feladatnak és igyekezz mihamarabb megoldani annak érdekében, hogy jusson időd a pihenésre is az előtted álló napokban!