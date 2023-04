Napi horoszkóp április 10.: a Rákokat különös jelentőségű dolog foglalkoztatja, a Halaknak komoly kérdésben kell állást foglalniuk

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 10.

KOS (március 21-április 20)

Húsvét hétfőn parázs vitába keveredhetsz, melyben mindenáron törekszel arra, hogy a tiéd lehessen az utolsó szó. Ennek érdekében hajlamos vagy olyan dolgokat a vitapartnered fejéhez vágni, ami igazán bántó a másik számára. Hidd el azonban, nem érdemes egy vita miatt másokat magadra haragítanod, inkább úgy igyekezz kikerülni a helyzetből, hogy diplomatikusan reagálva, intelligensen hátrébb lépsz. Nem azzal leszel ugyanis győztes, ha valakit két vállra fektetsz, akkor is nyerhetsz vitát, ha csendesen elsétálsz, mielőtt elharapódzna a dolog kettőtök között!

BIKA (április 21-május 20)

Hűbele Balázs módjára oldanál meg egy bizonyos helyzetet a hét első napján, melynek az lesz az eredménye, hogy össze-vissza bukdácsolsz. Mielőtt azonban nevetség tárgyává válnál a környezeted előtt, előtte érdemes mindenképp megtalálni a megfelelő útvonalat, ahelyett, hogy jobbról balra kóvályognál, mint aki azt sem tudja, hogy előre vagy hátrafelé megy. Zárd ki a külvilágot, gondold végig, hogyan oldod meg a helyzetet és csak akkor indulj neki, ha biztos vagy a dolgodban!

IKREK (május 21-június 21)

Minden idegszáladdal igyekszel kihozni magadból a maximumot annak érdekében, hogy a környezeted elégedett legyen veled, melynek nyomán kezdesz mentálisan teljesen lemerülni. Ezen a ponton tehát érdemes mérlegelned: vajon mi a fontosabb, az hogy kipihent legyél vagy az, hogy mindenki boldogan mosolyogjon körülötted. Döntsd el, hogy mit szeretnél, saját magadra koncentrálni, avagy mások érdekeit szolgálni. Amennyiben az előbbi mellett teszed le a voksodat, abban az esetben rázd le a láncaidat és ne azzal foglalkozz, hogy ki és mennyire boldog, inkább arra összpontosíts, hogy a te életed teljes legyen!

RÁK (június 22-július 22)

Számodra különös jelentőségű dolog izgatja a fantáziádat, melytől nem nagyon tudsz elvonatkoztatni, még ünnepnapon sem. Minden gondolatod ekörül forog, olyannyira izgatott vagy emiatt, hogy egyszerűen nem tudsz másra koncentrálni. Mivel azonban abszolút nem rajtad múlik az egész, sokkal inkább az Univerzumon, épp ezért tehát teljesen mindegy, hogy foglalkozol-e vele vagy sem, hisz amennyiben egyértelmű jelet kapsz arra, hogy cselekedned kell, abban az esetben teljesen biztos lehetsz a dolgodban, ha pedig nem kapsz jelet, az valószínűleg nem is a te utad. Hidd el, amit a Sors neked szán, azt utánad dobja akkor is, ha nem akarod, amit pedig nem, azt kergetheted naphosszat, akkor sem lesz a tiéd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Annyi programot ütemeztél be húsvét hétfőre, hogy halvány fogalmad sincs arról, miképp fogsz tudni eljutni egyről a kettőre. Mivel túl sok időd nincs azonban a bolyongásra, épp ezért szedd össze minden gondolatodat és arra menj, amerre a leglogikusabbnak gondolod. Ha sikerül célba érned valamennyi ügyet illetően, akkor szánd a délutánt a pihenésre és legközelebb kevesebb terhet vállalj magadra, hisz a legjobban sem tudnak pihenés nélkül egyfolytában versenyt futni! Adj magadnak lehetőséget arra, hogy feltöltődj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Húsvét hétfőn végre világossá válik számodra valami, amit eddig nem igazán értettél, ezzel pedig lehetőséged adódik arra, hogy elvégezz egy igen bonyolult feladatot. Ünnep ide vagy oda, locsolók jöhetnek és mehetnek, neked elsősorban erre a bizonyos projektre érdemes koncentrálnod annak érdekében, hogy mihamarabb elérhesd a sikert. Bizonyára néhányan ferde szemmel tekintenek majd rád amiatt, hogy ünnepnapon is a munkára koncentrálsz, ám mivel ez most tűr halasztást, ezért ne is foglalkozz senkivel, csakis akkor, ha pont került a nyitott mondat végére!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A húsvéti családi összejövetelen valaki kétértelmű megjegyzéssel ültet bogarat a füledbe, ezzel olyan bizonytalan mederbe terelve az eddigi magabiztosságodat, amelyből nem is tudod, miképp fogsz kikerülni. Mivel nem hagy nyugodni a dolog, épp ezért igyekezz ezeket a kételyeket tisztázni, hisz egészen addig úgysem tudod majd kiverni a fejedből. Mindenképp érdemes utánajárnod, márcsak a saját nyugalmad érdekében is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki segítő jobbot nyújt a hét első napján, amelyet roppant nagyra értékelsz, rögtön bele is kapaszodsz és erősen szorítod, hisz jelen pillanatban ez az egyetlen mentőcsónak az, ami kisegíthet a mély vízből. Gyorsan rájössz azonban, hogy az illető sem akkora ász életmentésben, így tehát gyorsan el kell engedned annak érdekében, hogy ne sodródj még beljebb a nyílt vizen. Most, hogy erre rájöttél, inkább azokból az összetevőkből próbálj valami fogyaszthatót produkálni, amivel te rendelkezel és nem mások irányítanak. Ebből is tanulhattál valamit, ne szavazz mindenkinek túl gyorsan bizalmat, mert annál nagyobbat csalódhatsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Egyedülálló lehetőség kínálkozik húsvét hétfőn, amikor te csak úgy otthon, gyanútlanul várod a locsolókat. Az első pillanatban el sem mered hinni, hogy miféle alkalom nyílt arra, hogy végre beteljesedjen az, amire vágytál, márpedig jobb, ha megcsíped magad. Ennek a tündérmesének ugyanis te vagy a hercegnője, épp ezért használd ki minden pillanatát, hiszen nem minden nap találnak meg ilyesfajta lehetőségek. Ne félj kockáztatni, ha arról van szó, ne feledd: ha nem mersz, akkor bizony nem is nyerhetsz!

BAK (december 22-január 20)

Bizonytalan vagy egy roppant fontos ügyet illetően, mely rányomja a bélyegét a húsvét hétfőre is, nem igazán érzed, hogy vendégeket fogadnál vagy akár bárkinek őszintén tudnál örülni. Mivel azonban attól nem fog megoldódni a dolog, hogy ilyesfajta frusztrációban élsz, épp ezért próbálj egy rövid időre elvonatkoztatni tőle és más ingereket is befogadni. Könnyen lehet, hogy derült égből jön majd egyszer csak a megoldás, amikor nem számítasz rá. Érdemes úgy tekinteni arra a bizonyos pohárra, hogy az félig tele van!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Időnként nem igazán tudsz mit kezdeni emberek viselkedésével, fogalmad sincs honnan ered az, ami belőlük jön stílus címszó alatt, annyi bizonyos, hogy abszolút távol áll a te értékrendedtől. Nem is kell közelebb engedned őket magadhoz, hiszen senki nem kötelezhet arra, hogy bárkit elviselj, akit nem szeretnél. Húsvét ide vagy oda, világosan tudasd ezekkel az emberekkel, hogy inkább más ajtókon kopogtassanak, a tiéd ugyanis nem nekik van nyitva!

HALAK (február 20-március 20)

Komoly kérdésben kell állást foglanod húsvét hétfőn, melyre ugyan nem számítottál, de hirtelen kell jól átgondolt véleményt alkotnot. Ne ijedj meg a felelősségtől, inkább arra gondolj, hogy ezúttal minden szempár rád szegeződik, tiéd az utolsó és a legfajsúlyosabb szó. Mivel nincs sok időd, ezért igyekezz diolomatikusan megfogalmazni azt, amit képviselsz, ne engedd, hogy a pillanatnyi félelmed irányítsa a szavaidat. Ha valamikor, most aztán hitelesebb lehetsz, mint valaha!