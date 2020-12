Ismerd meg magyar tervezők legújabb generációját!

A Magyar Divat & Design Ügynökség(MDDÜ) által indított magyar mentorprogram célja, hogy átadja azt a tudást, amely nélkülözhetetlen egy sikeres brand építéséhez. A program végén a nemzetközi szakemberek döntése alapján a legjobban teljesítő márkák folytathatják az MDDÜ és a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) közös nemzetközi mentorprogramját.

A programban résztvevő designerek – Borbala, OST Konzept, PHILOMÉN, Vengru, VIKTORIAVARGA Budapest – egytől egyig olyan tehetségek, akik neve már ismerősen csenghet a divatrajongók körében, munkáikkal találkozhattatok már menő showroomokban illetve a bemutatóin is. Ismerjétek meg őket közelebbről:

forrás: HFDA / The Sparkle Content

BORBALA

A marosvásárhelyi Ferencz Bori ma az egyik legegyedibb hangja a magyar divatszcénának. Limitált szériás kollekciói általában upcycling eljárással készülnek, azaz már meglévő ruhadarabokból hoz létre valami egészen újat. Bori a maradék anyagokat is felhasználja, úgynevezett patchwork technológiával állítja össze egyedi kreációit, amik mostanában a legmenőbb divatlapok címlapján láthatóak viszont.

forrás: HFDA / The Sparkle Content

OST Konzept

Sasvári Áron építész és Lantos Olivér divattervező csavart egyet az évek óta vezető trendnek számító posztkommunista közép-kelet-európai esztétikán és új tartalommal, aktuális üzenetekkel töltötte meg azt. A tervezőpárostól nem áll távol a humorérzék és az irónia, munkásságukra nagy hatással van például David Lynch világa, a pop-kultúra, a munka-, egyen-és sportruházat, de ruháikon visszaköszön az ázsiai hatás is.

forrás: HFDA / The Sparkle Content

Philomén

A márka tervezőjének, Csabai Zitának a legtöbb kortársához hasonlóan kiemelt fontosságú a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Letisztult fürdőruhái olyan újrahasznosított, minőségi olasz anyagokból készülnek, amelyeket óceáni halászhálók és egyéb műanyag termékek újrahasznosításával állítanak elő. A kizárólag magyar varrónőkkel dolgozó tervező fürdőruhái amellett, hogy szupertrendik, még UV szűrő és magas klórálló képességekkel is rendelkeznek.

forrás: HFDA / The Sparkle Content

Vengru

Szögi-Csomány Boglárka és Faragó Tamás a ruhatervezésről váltott a kiegészítők, ezen belül a táskák világára. A tervezők számára az egyediség és a kreativitás mellett az alkotás során fontos a praktikusság is. Táskáik ismérve és lényege, hogy tetszés szerint lehet kombinálni a rajtuk elhelyezett panelbetéteket, ami által a vásárló is részese lehet a tervezési folyamatoknak. Az egymással jól variálható prémium bőrtáskák elkészítésében egy hazai bőrdíszműves csapat segíti a tervezőpárost.

forrás: HFDA / The Sparkle Content

VIKTORIAVARGA Budapest

A magyar hírességek körében egyre népszerűbb tervező életpályája nem mondható szokványosnak a kreatív iparban dolgozók körében, ugyanis korábban teniszjátékosként majd pénzügyi szakemberként tevékenykedett. A márka kollekcióira jellemző a merész színekkel való kísérletezés, nemes anyagok használata, a kifinomultság és a hordhatóság, de a tervező és vásárlói is számára is fontos, hogy ne csak alkalmi, de egész napos viseletként is működhessenek a hétköznapokban.