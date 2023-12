Akinek magas az érzelmi intelligenciája, vagyis az EQ-ja, az kifejezetten empatikus, azaz könnyen beleképzeli magát mások helyzetébe, ezáltal mások nézőpontjából is képes szemlélni bizonyos szituációkat, és úgy képes olvasni mások érzéseiben, mint Jasper az Alkonyatból, ráadásul önmagát, a saját érzelmeit, is könnyedén feltérképezi, illetve nem okoz gondot neki az sem, hogy kezelje őket, összhangba kerüljön velük, ezáltal hatékonyabban kiiktatja a stresszfaktorokat és jobb döntéseket hoz. A magas EQ segít elmélyíteni a kapcsolatainkat, mert lehetővé teszi számunkra, hogy érzelmi szinten kötődjünk a szeretteinkhez, és a konfliktusokat is hatékonyabban lezárhatjuk, megoldhatjuk miatta. Kutatások is bizonyítják, hogy az érzelmi intelligencia valójában nagyobb szerepe lehet a munkában és úgy általában az életünkben elért eredményeinkben, mint az IQ-nak, egyszóval a személyes és a szakmai siker egyik legfőbb kulcsa. Az érzelmi intelligenciánk természetesen fejleszthető, például azzal, ha rendszeresen és tudatosan gyakoroljuk azt, hogy belehelyezkedünk mások érzéseibe, figyelünk a non-verbális jelzésekre, illetve nem árt megtanulnunk bízni a környezetünkkel kapcsolatos belső megérzéseinkben, ennek ellenére akad négy csillagjegy, akinek nincs szüksége az EQ-ja csiszolgatására, mert empátiára születtek, és arra, hogy tévedések nélkül elnavigáljanak az emberi érzelmek útvesztőjében.

Kíváncsi vagy, kik ezek?

Galéria / 4 kép Ezek a magas érzelmi intelligencia jelei: 4 csillagjegy, aki mindenkit lepipál benne Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria