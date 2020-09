Legjobb filmek 2020 őszén: amik miatt reméljük, hogy elmehetünk a moziba

2020 rengeteg változást hozott az életünkbe, és ezekbe a mozizási szokásaink is beletartoznak. az őrült mozi imádók már régóta várják, hogy végre ismét belehuppanhassanak a puha székekbe, és popcornt ropogtatva kizárják a világot 2 órára. És most végre eljött a pillanat! Mert bár mozikat már nyáron megnyitották, az igazi nagy durranások premierjét a stúdiók inkább átették őszre, így most garantáltan nem fogunk unatkozni. Nagyon bízunk benne, hogy ezeket a terveket már semmi nem húzza a keresztbe, hiszen, ha minden így marad, akkor 2020 szuper filmeket tartogat nekünk - nézd csak!

Mulan

Várható premier: 2020. szeptember 10.

forrás: Fórum Hungary

A Mulan nagyívű kalandfilm egy félelmet nem ismerő fiatal nőről, aki férfinak álcázza magát, hogy csatasorba állhasson a kínát fenyegető északi betörők ellen. A megbecsült harcos legidősebb lányaként született Hua Mulan bátor, eltökélt, talpraesett ifjú hölgy. Mikor a császár határozata értelmében minden családból csatlakoznia kell egy főnek a hadsereghez, átveszi gyengélkedő apja helyét Hua Jun néven, s végül Kína legnagyobb harcosainak egyike válik belőle.



A húsz évvel ezelőtt bemutatott animációs változatot egy Oscar-díjra és két Golden Globe-ra jelölték. A legendás hős története Kína egyik legkedveltebb mondája, és ma is része a tananyagnak a kínai iskolákban.

Wonder Woman 1984

Várható premier: 2020. október 1.

forrás: InterCom

Hidegháború. A 70-es és 80-as évekbeli Európában a közelinek látszó atomháború árnyékában igazán szükség volt hősökre. A csodálatos Wonder Woman sem maradhat tétlen: kémnek szegődik, és azt a feladatot kapja, hogy levadássza a Szovjetunió legkegyetlenebb, legveszélyesebb ügynökét. Még nem is sejti, hogy a másik oldal is toborzott néhány szuperhőst: és nem az evilági rosszal kell megküzdenie, hanem szuperképességeit szuperképességek ellen kell bevetnie.

Az elsöprő sikerű Wonder Woman után a folytatásban az első film stábja segítségével ismét egy csodálatos, erős női figura száll harcba – a közelmúlt Európájában és Amerikájában.

