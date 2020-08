5+1 ok, amiért egyedül moziba menni az egyik legjobb dolog a világon

A mozizás a legtöbb ember fejében egy csoportos, vagy minimum páros tevékenységként él, ám akadnak már olyanok, akik felfedezték maguknak az egyedüli mozizás szépségét. Eleinte sokan azt gondolják, hogy egyedül beülni egy teremben kínos, hogy mindenki őket nézi majd, ám ha legalább egyszer megteszed, észre fogod venni, hogy bizony nem te vagy az egyetlen.

Bizony, sokan járnak egyedül moziba, csak lehet eddig észre sem vetted őket, mert elterelte a figyelmed a társaság, akivel érkeztél. És hogy miért tesznek egyesek ilyesmit? Nos, 6 jó érvük van rá!

1. Azt nézel, amit csak akarsz

Mind ismerjük azt az pillanatot, amikor egy nagy társaság épp azon matekozik, hogy akkor most mire is üljenek be, mert a csapat egyik fele a legújabb Marvel durranást szeretné, a másik pedig az épp aktuális romantikus csöpögést. Ha egyedül mész moziba akkor ilyen viszont elő sem fordulhat, mert senkihez sem kell igazodnod.

2. Nincs ítélkezés

Nem az új Oscar-esélyes filmhez van kedved, vagy ahhoz a művészfilmhez, amit a környezetedben mindenki dicsér, hanem egy laza limonádéhoz? Senki sem kell megtudnia... És további plusz pont, hogy még ki sem kell csípned magad, mehetsz akár a kedvenc mackódban is. Kit érdekel?

3. Függetlenebb leszel, mint bármikor

Nincs szükséged senkire, hogy azt tegyed, amit szeretnél. Komoly lecke ez az önállóság útján, ami az élet más területein is fejlődést hozhat majd.

4. Nem kell megosztanod a nasid

Nincs több nyúlkáló kéz, amely a pattogatott kukoricás dobozodban turkál.

5. Nem fognak zavarni

Biztos neked is van pár olyan barátnőd, akikért rajongsz, de valamiért megvan az a képességük, hogy a legizgalmasabb résznél kezdenek hozzád beszélni a moziban. Ha egyedül mész, ilyesmivel biztos nem lesz gondod. Sajnos azonban még így sem szüntetheted meg az etikettet teljesen mellőző idegesítő suttogókat, de legalább a közvetlen környezetben csend lesz.

+1 Felszabadult lehetsz

Mások társaságában teljesen természetes, hogy moderálod maga, ám ha egyedül ülsz be egy filmre, akkor nem kell foglalkoznod senkivel. Sírj bátran, vagy nevess egy nagyot, add ki magadból, ami jól esik.

