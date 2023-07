Katalin hercegné nagyon boldog: jön a baba!

Nem csak a királyi család tagjaiért, hanem Katalin hercegné családjáért is rajong a világ. Például James Middleton-ért, aki Katalin hercegné jóképű öccse.

Katalin hercegné öccse évekig szingli sármőr hírében állt, aki mindennél jobban szereti a kutyáit és nyugodt életét él, távol a város zajától. James élete már akkor irigylésre méltó volt, de 2021. szeptember 11-én teljesedett ki igazán, amikor összekötötte az életét szerelmével, pénzügyi elemzőként dolgozó Alizée-val.

Most pedig újabb örömhírt jelentettek be: nemsokára szülők lesznek, első gyermeküket várják! A walesi hercegnő 36 éves öccse egy szívhez szóló Instagram-posztban erősítette meg az örömhírt, amiben természetesen imádott kutyusai is szerepelnek.

"Nem is lehetnénk izgatottabbak... nos, Mable talán igen. Nagyon nehéz volt az évkezdet a szeretett kutyánk, Ella elvesztése után, azonban az évet a legdrágább kis jövevénnyel fogjuk zárni. Növekszik a családunk." - írta James Middleton a poszthoz

A Middleton család öröme határtalan, hiszen így most már mindhárom testvér: Katalin, Pippa és James nagyon szoros kapcsolatot ápolnak egymással és így most már gyermekeik is együtt cseperedhetnek fel. Katalin hercegnének Vilmos hercegnek, valamint Pippa Middletonnak is három gyermeke született, így James-ék babájával együtt Carole és Michael Middleton már hétszeres nagyszülők lesznek!

Katalin hercegné ezeket a dolgokat tartja fontosnak a gyereknevelésben:

