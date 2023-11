Julia Child elronthatatlan receptjei: klasszikus francia konyha az omlettől az ikonikus burgundi marharaguig

Julia Child világszerte forradalmasította a főzéshez való viszonyunkat. Elragadó egyéniségével, közvetlen stílusával és humorával a kevésbé gyakorlottakat is meggyőzte arról, hogy akár a legbonyolultabb fogásokat is képesek lesznek önállóan elkészíteni. Az első televíziós sztárszakács a világhírű párizsi Le Cordon Bleu akadémián tanult, majd Simone Beckkel és Louisette Bertholle-lal együtt nyitotta meg saját főzőiskoláját és írta meg első könyvét. Az 1961-ben megjelent Mastering the Art of French Cooking azonnal bestsellerré vált, és azóta is a gasztronómiai irodalom legendás és örökös darabja, a francia kulinária klasszikus útmutatója több mint 500 recepttel, 100 ábrával és az alaptechnikák megismertetésével.

„Julia Child halhatatlanságát receptjei időtállósága és végtelen precizitása adja – nem lehet őket elrontani. Julia örök kíváncsisága élete végéig izzásban tartotta főzési szenvedélyét, áldás ez nekünk, akik szeretünk főzni!” – írja róla előszavában egyik hazai rajongója, Mautner Zsófia.

A kezdők és a tapasztalt szakácsok nélkülözhetetlen alapműve mindenkihez szól, aki szereti a jó ételeket, és otthon is szeretné elkészíteni a klasszikus francia konyha remekeit az egyszerű omlettől az ikonikus burgundi marharaguig.

Julia Childról bővebben

Julia Carolyn McWilliams 1912-ben született Kaliforniában, vagyonos családban. Történelmet és angolt hallgatott a Smith College-ban, és 1934-ben diplomázott. Egy ideig reklámszövegíróként dolgozott, majd a II. világháború idején előbb az Amerikai Vöröskeresztnél, később az Office of Strategic Services-nél (a CIA elődje) dolgozott. A háború után a titkosszolgálat alkalmazásában maradt, és számos országban megfordult. Ceylonban ismerkedett meg későbbi férjével, a szintén az OSS-nél tevékenykedő, igazi gourmet Paul Childdal, akit aztán egy megbízás miatt 1951-ben követett Párizsba. A többi már történelem: Julia elvégezte a híres Le Cordon Bleu főzőiskolát, saját iskolát alapított, majd Louisette Bertholle-lal és Simone Beck-kel közösen 1961-ben megírta A francia konyha művészete (Mastering the Art of French Cooking) című szakácskönyvét. A könyv, majd az ez alapján, 1963-1973-ig futó The French Chef című tévés főzősorozattal háziasszonyok millióit inspirálta, és tette számukra elérhetővé a korábban ismeretlen technikákat, recepteket, és mutatta meg az örömet és sikerélményt a főzésben. Élete során számos további szakácskönyv szerzője és társszerzője lett, 14 gasztronómiai tévésorozata futott 37 éven át, és számtalan állami, televíziós és könyves díjat nyert. Az 1996-ban a Time magazin címlapjára került Julia igazi amerikai nemzeti kincs: konyhája 2002. óta a Smithsonian National Museum of American History egyik legnépszerűbb tere. 2004-ben, 2 nappal a 92. születésnapja előtt hunyt el.

Életéből több film és dokumentumfilm készült. A Julie & Julia – Két nő, egy recept című filmben Meryl Streep formálta meg. 2022. márciusában debütált az HBO Max sorozata a Julia, Sarah Lancashire főszereplésével, amelynek 2. évada 2023. november 16-án indult.

Mautner Zsófia szakácskönyvszerző, Czecz Fruzsina „gasztropszichológus” és Muchichka László (Skip Intro podcast) kreatív producer beszélgetnek a gasztronómia, illetve a főzés emlékezetes filmes pillanatairól. Többek közt arról is értekeznek, hogyan váltak a séfek rocksztárrá és miért tölt be a főzés és az evés olyan meghatározó szerepet az életünkben.

A Julia Child életét feldolgozó HBO MAX sorozat, a Julia 2. évada az HBO streaming platformján, Julia Child ikonikus szakácskönyve A francia konyha művészete pedig a HVG Könyvek webshopjában (és valamennyi könyvesboltban) elérhető.