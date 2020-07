August Alsina 27 éves, és azt mesélte nemrég, hogy Jada Pinkett Smith szeretője volt. Az állítólagos páros között több, mint 20 év van. A férfi arról is beszámolt, hogy románcukat is elfogadta.

forrás: GettyImages Jada és August 2017-ben

Alsina nemrég arról pletykált a The Breakfast Club rádió interjújában, hogy a fián, Jaden Smith-en keresztül ismerte meg Jadát, vakációzott is együtt a családdal, sőt, a 2017-es BET Gálán is együtt jelentek meg.

pedig áldását adta a szerelmükre, amióta ugyanis a szerelem partnerséggé alakult a házasságukban, elfogadhatóak lettek a kilengések. Alsina azt is elmondta, ő mindent beleadott a kapcsolatba, és nagyon imádta a színésznőt.

Az interjú után Pinkett Smith szóvívője közleményt küldött a Page Six bulvárlapnak, amiben a sztár mindent tagad, szerinte a dolog egyáltalán nem igaz. Az viszont tagadhatatlan, hogy évekkel ezelőtt tényleg pletykáltak arról, hogy a sztárpár nyitott házasságban él, és Jada valóban sokat mutatkozott együtt a fiúval.

