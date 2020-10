„Hiszem, hogy nem véletlen, hogy erre az útra találtam” - interjú Csitári Gergellyel

Mi az, ami mindig is vonzott a tévés szakmában?

Nem úgy nőttem föl, hogy „én tévés akarok lenni”, sőt, talán 25 éves koromig meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha ilyen területen mozogjak. Gyerekkoromban kifejezetten szégyenlős srác voltam, soha nem én voltam a leghangosabb a társaságban. Talán ezen a néhány év modellkedés tapasztalata változtatott és segített abban, hogy részben oldódjon a gátlásosságom. Mindig szerettem célokat kitűzni magam elé és azokat lehetőség szerint el is érni! Amikor megálmodtam, hogy sportműsorvezető leszek, az volt a legfőbb célom, hogy hétről hétre jókat beszélgethessek a sportszakma legnagyobbjaival. Most szerencsére ugyanezt csinálhatom az M2 Petőfi TV-n, annyi különbséggel, hogy itt nem csak sportolókkal, hanem az élet sok-sok egyéb területén is sikeres emberrel beszélgethetek! Ez a legnagyobb megtiszteltetés számomra!

Megdöbbentő, hogy az eltökéltségednek köszönhetően el is érted, amit akartál, hiszen műsorvezető lettél. „Innen” nézve örülsz, hogy végül így alakult az életed?

Klisésen hangzik, de azt vallom, hogy minden okkal történik. Hiszem, hogy nem véletlen, hogy erre az útra találtam és itt tudtam igazán kiteljesedni. Az elmúlt 6 évben arra jöttem rá, hogy nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, jó érzés megnyitni másokat és azt érezni, hogy bizalommal, őszintén megnyílnak neked. És most sok esetben ilyen beszélgetésekben van részem… szóval, igen, örülök!

A sport a mai napig fontos részét képezi az életednek. Ha most valaki azt mondaná, hogy holnaptól sportriporter lehetnél, hogyan döntenél?

Nem mondom, hogy egyszer kíváncsiságból nem próbálnám ki magam, de azt gondolom, hogy most vagyok igazán a helyemen. Régebben talán az volt a legnagyobb hátrányom, hogy a sporton kívül nem mozgatott meg semmi más, most viszont ez a Petőfi TV-s szerkesztői és műsorvezetői éveknek köszönhetően teljesen megváltozott. Egy olyan műsort készítünk, amihez elengedhetetlen, hogy sok témában olvasott legyen az ember és ennek köszönhetően jobban kinyílt a világ számomra.

Persze nehéz most a jövőt tervezni, mivel a koronavírus mindent felülírt ebben az évben és az is lehet, hogy ez jövőre is így lesz... A te életedre mennyire hatott ki az elmúlt időszak?

Inkább a pozitív részét fognám meg: ez a furcsa 2020-as év arra tökéletes volt, hogy a karantén összezártsága még jobban megerősítse a párkapcsolatomat, de az elmúlt hónapok arra is rávilágítottak, hogy a családommal, barátaimmal és a munkámban töltött perceimet is sokkal jobban meg kell becsülöm!

forrás: Angyal Fruzsina

Mi lenne az a szakmai tapasztalat, amit minden pályakezdő fiatallal megosztanál?

Én anno, majd’ 6 évvel ezelőtt ugyanúgy, mint bárki más, zöldfülű pályakezdőként kerültem az M2 Petőfi TV-hez, mindent a nulláról tanultam meg kőkemény, kitartó, alázatos munkával és a többiek felé mutatott maximális tisztelettel. Mai napig ugyanez a fajta mentalitás visz előre. De azt hiszem, ez nem valami különleges képesség, mindenkiben benne van csak használni kell. Alapnak tökéletes lehet!

