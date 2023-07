Alain Delon szinte alig bontotta fel az eljegyzését Romy Schneiderrel, amikor 1963-ban megismerte a frissen elvált, 22 éves Francine Canovas modellt (akit Nathalie Barthélémy néven ismert a szakma).

A hirtelen jött románc pedig gyorsan komolyra fordult, ugyanis 1964 januárjában Nathalie teherbe esett, majd a színész és kedvese nem is vártak sokáig és még ugyanezen év augusztusában összekötötték az életüket. Egyetlen fiuk, Anthony 1964 szeptemberében látta meg napvilágot, ám sajnos a családi idill nem sokáig tartott. Alain Delon 1967-ben nyújtotta be a válókeresetet, amit 1969-ben hivatalos szintre helyeztek.

Az egykori házaspár egyetlen fia is követte világhírű édesapját a színészi pályán. Először 1986-ban tűnt fel a Tüske a szívben című filmben, amit aztán 1987-ben az Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája, amelyben már olyan nagy nevek mellett láthattuk őt, mint Ornella Muti és Rupert Everett, szerencsére neki is sikerült megtalálni a helyét a kamera előtt, és azóta is aktívan forgat.

1985 környékén szerelembe bonyolódott egy táncosnővel, Marie-Hélène Le Borgesszal, és bár nem így tervezték, a nő teherbe esett, a mindössze 22 éves Alain azonban túl korainak érezte a családalapítás gondolatát, és nem ismerte el az apaságot, így az 1986 szeptemberében világra jött Alyson édesanyja családnevét kapta.

Hogy jutott el kapcsolatuk mégis oda, hogy ma már egy egészséges apa-lánya viszony van közöttük? És hogy néz ki Alain Delon unokája napjainkban? Galériánkra kattintva megtudhatod!

Az InStyle magazin írása.