A Kosok felébredtek a téli álomból

A népi hiedelem szerint, ahogy a Kos felébredt a téli álomból, az első napsugarak feltöltik az üres energiatartályait. Teljes lendülettel indulnak új útakra, véget vetnek a rájuk jellemző szezonális depressziónak, és minden olyan projektbe, amibe belevágnak teljes szívüket-lelküket beleadják.

Asztrotipp: A szerelem bolygója, a Vénusz most a Bikában áll, ami arra ösztönzi a Kosokat, hogy elköteleződjenek. Most itt a tökéletes alkalom, hogy ismerkedj, új kapcsolatok felé nyiss, és töltsd le bátran a legújabb társkereső alkalmazást.

Tavaszi lázban ég a Mérleg

A Mérleg csillagjegy szülöttei alig tudják magukat visszafogni a tavasz első heteiben. Bár a döntések valójában nehezek a Mérlegek számára, pontosan tudják, hogy jelenleg mire vágynak: a szeretetre. És a szeretet minden formájára! Egy szoros ölelésre a legjobb barátnőtől, egy kellemes beszélgetésre a szülőkkel, vagy egy házi készítésű sütire a szomszédtól. Ezek mind olyan gesztusok, amikre a Mérlegeknek szüksége van. A szívük mélyén pedig leginkább az igaz szerelemre vágynak.

Asztrotipp: A Mérlegek kisugárzása most igazán ragyog, és mindenki számára látható. Nincs több kifogás, irány az ismeretlen! Menj ki a szabadba, és ismerkedj!

A Halak sodródnak az árral

A Halak szezonja épp most ér véget, és átadja helyét a Kosnak, de ez a Halakat most egyáltalán nem zavarja. Mozgalmas időszak áll mögöttük, így egyszerűen csak arra vágyódnak, hogy sodródjanak és élvezzék a boldog napsugarakat. A komoly kérdésekkel majd ráérnek később is foglalkozni. A Halak örülnek minden tavaszi flörtnek, minden kedves mosolynak és az első gombóc fagylaltnak.

Asztrotipp: Néha nem árt, ha egyszerűen nem gondolkodunk annyit. A Halak most hagyja magát sodródni, és élvezni a mindent átjáró nyugalmat. Vihar előtti csend? Hiszen tudjuk, a szél úgyis újra feltámad….

Az InStyle magazin írása.