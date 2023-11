Havi horoszkóp december: az Oroszlánok életét ismeretlen személy forgatja fel, a Mérlegek az ünnepek miatt stresszelnek

HAVI HOROSZKÓP DECEMBER

KOS (március 21-április 20)

Komoly feladatot bíznak rád az ünnepek előtt, amelynek teljesítéséhez szükséged lesz minden akaraterődre és tudásodra. Első pillanatban nem repesel az örömtől, inkább úgy éled meg, hogy valaki ki akar szúrni veled. Te ugyanis gondolatban teljesen máshol jársz már, amennyiben tehát választani lehetett volna, bizonyosan nem akartál volna egy új terhet a nyakadba, pláne nem a felelősségteljes kategóriából. Nem érdemes azonban emiatt bosszankodnod, bárhogy tekintesz ugyanis rá, nem fogsz tudni változtatni a kialakult helyzeten. Ne akarj szembemenni az árral, ragadd meg inkább az evezőt és ha nem is túl könnyen, de útközben sokat tanulva és újabb tapasztalatokat szerezve oldd meg a feladatot, majd add át magad a karácsony hangulatának!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan nem alakul minden a terveid szerint az év utolsó hónapjában, mégsem tiltakozol, hiszen pontosan tudod, hogy nem lehet mindig pontosan kiszámítani a dolgok előrehaladását. Noha alapvetően a tervezhetőség és kiszámíthatóság híve vagy, ebben az esetben mégis könnyebbséget jelent számodra, ha csupán sodródsz az eseményekkel, abban bízva, hogy magától jön a megoldás. Lehet, hogy nem így lesz, élj azonban ezúttal pillanatnak, a jövő pedig majd alakul valahogyan magától. Koncentrálj az ünnepekre, díszíts, vásárolj, süss mézeskalácsot, okozz örömet másoknak apró gesztusokkal, hiszen annál fontosabb nincsen, mint amikor karácsony táján boldog arcokat látsz magad körül!

IKREK (május 21-június 21)

Hozzád rendkívül közel álló személyek kapcsolata került válságba éppen karácsony előtt és ugyan eddig ezt igyekezték előtted is titkolni, neked mégsem volt nehéz észrevenned azt, amit mindenáron szerettek volna elhallgatni. Mivel egyfelől rengeteg fejfájást okoz az, hogy idén lehetséges módon nem lesz olyan a karácsony, mint ahogy azt elképzelted és hosszú ideje tervezed, másfelől pedig különösen fontos számodra a szóban forgó két személy, épp ezért úgy érzed, hogy valamit mindenképp tenned kell. Bármilyen nehéz is azonban, mégis légy óvatos, hiszen a kettőjük kapcsolatában csupán kívülállóként látod a helyzetet, épp ezért nem biztos, hogy bölcs dolog az, ha kéretlenül olyan tanácsokat adsz, amelyeknek nem te viseled a következményét. Ne kezdj tehát semmiféle olyan mentőakcióba, amely kellemetlen helyzetbe sodorhat, esetleg másoknak sem segítesz vele!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a segítségedet kéri egy igen kényes ügyben az év utolsó hónapjában, amely nemcsak számára, hanem számodra is kellemetlen lehet. Mivel semmiképpen nem szeretnéd az illetőt slamasztikában hagyni, igyekezz mentőövet dobni neki, mindezt úgy, hogy a lendülettől te, magad ne zuhanj a vízbe. A saját elveidet és értékrendedet ne add tehát fel, csakis úgy nyújtsd a segítő kezed, hogy saját magadat ne sodord bajba. Igyekezzetek közösen olyan megoldást találni, amely a jelen helyzetben életmentő lehet, neked azonban nem kell emiatt veszélybe sodornod önmagadat is. Ne ugorj fejest a szakadékba, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy attól a másiknak jobb lesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Számodra ismeretlen személy toppan az életedbe az év utolsó hónapjában, aki iránt neked is érdemes nyitottnak lenned, hiszen olyan ismeretségre tehetsz szert, amely hosszútávon nagy boldogságot jelenthet. Légy nyitott, barátkozz, s akkor előbb-utóbb komolyabbra is fordulhat a dolog, ugyanakkor nem kell elsőre felfedned minden lapodat, okosan keverd inkább a kártyáidat, hisz ha nagyon rámenős és túl őszinte vagy, akkor bizony könnyen elijesztheted az illetőt mindjárt az első pillanatban, ebben az esetben viszont a kapcsolatotok eleve kudarcra lesz ítélve. Ne kapkodj, lassan járj, tovább érsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előted álló hónapban roppant kellemetlen helyzetbe kerülhetsz, mely meglehetősen frusztrál, hiszen olyan ügybe kevernek bele, amelynek egyetlen másodpercig nem kívántál a részesévé válni, most mégis egyfajta sarokba szorított módon a saját nevedet kell tisztára mosnod. Ne hagyd tehát, hogy bárki bármibe belerántson, illetve hogy ez kellemetlen történés határozza meg az ünnepi hangulatodat, igyekezz inkább a pozitív dolgokra koncentrálni, hiszen ha engeded, hogy a negatív erők legyenek úrrá rajtad, abban az esetben rányomhatja a bélyegét a karácsonyodra is, melyet egész évben vártál. Ezen kívül ha a hirtelen haragodra hallgatsz, akkor könnyen tűnhet úgy a környezeted számára, hogy mégis vétkes vagy és csak a bizonyítványodat magyarázod. Hidd el, ha sikerül nyugodtan reagálnod, annál hitelesebb leszel a többiek előtt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elérkezett a december, a kedvenc hónapod, amikor az otthonod végre ünnepi díszekben pompázhat, amikor nem számít soknak egy hatvanharmadik kihelyezett zenélő, világító mütyürke, amikor nem kell zavarban lenned attól, ha egész nap Michael Bublé szól a hangszóróból. Minden évben, így idén is rendkívül intenzíven éled meg a készülődést, hisz ha valaki, akkor te odáig vagy a karácsonytól, attól, hogy örömet szerezhetsz azoknak, akik különösen fontosak számodra. Semmi baj nincsen azzal, ha ezt mások túlzásnak tartják, neked ugyanis elsősorban nem nekik kell megfelelned, sokkal inkább a saját elégedettséged az, ami számít. Ha karácsonyi slágerekkel, minden sarokban manókkal és egyéb díszekkel kelsz és fekszel, az is a te dolgod, ne engedd tehát, hogy mások beárnyékolják!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Év végére végre kezded úgy érezni, hogy megtaláltad a saját utadat, mely roppant nagy megnyugvással tölt el, hiszen ritka pillanat ez, amikor lszíved és az eszed is egyetértenek. Mivel azonban korántsem lehetsz biztos benne, hogy ez az állapot milyen hosszan tart majd, épp ezért érdemes kihasználnod minden percét és átadni magad a pillanatnak. Lesznek ugyan elegen, akik megpróbálnak majd befolyásolni, de te semmiképp ne hagyd magad mások által eltéríteni! Ha senkire nem hallgatsz és mégis eléred a célodat, az ékes bizonyíték lesz majd, hogy érdemes hinned magadban és abban, hogy kellő akaraterővel akár az egész világot is le tudod győzni!

NYILAS (november 23-december 21)

Csábító ajánlattal keres meg valaki az év utolsó hónapjában, amelyre roppant nehezen tudsz nemet mondani, mégis valamiképp az ésszerűség határain belül illene maradnod. Mielőtt tehát meggondolatlanul fejest ugranál a dologba, érdemes első körben leülnöd és minden részletet aprólékosan megvizsgálnod annak érdekében, hogy objektív döntést hozhass. Írd le azokat a pro és kontra érveket és amennyiben több az ellene, mint a mellette szóló érv, abban az esetben jobban teszed, ha inkább más utakat keresel és nem engedsz a csábításnak! Ne aggódj, új lehetőség szinte minden lépésnél adódik, csupán nyitott szemmel kell járnod!

BAK (december 22-január 20)

Az év utolsó hónapjában a legnagyobb bosszúságodra olyan váratlan anyagi teher nehezíti meg a helyzetedet, ami ha valamikor, hát decemberben biztosan rosszkor jön. Nem elég ugyanis, hogy minden szerettednek ajándékkal kell készülnöd, még ez is itt van, amit -más választás nem lévén- nem egy, a havi büdzsébe belekalkulált kiadás. Mivel tulajdonképp teljesen mindegy, hogy mennyire vagy emiatt mérges, hiszen a helyzet akkor is adott, ha boldog vagy és akkor is, ha kevésbé, épp ezért igykezz mihamarabb letudni és a közelgő karácsonyra koncentrálni, ne hagyd, hogy bármiféle váratlan történés tönkretegye az ünnepi hangulatodat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hónapban véletlen botlás miatt főhet a fejed, szeretnél ugyanis mihamarabb végezni egy bizonyos projekttel, mégsem sikerül időben pontot tenned a végére, olyan módon szeretnél ugyanis rövidídeni az utadon, amely egyszerűen a képtelen kategóriából való. Mivel azonban semmiképp nem szeretnél hosszasan foglalkozni a továbbiakban a dologgal, épp ezért egy ponton kétségbeesett kapkodásba kezdesz annak érdekében, hogy ne ez határozza meg az évvégi, ünnepi hangulatodat. Eszeveszett rohanás helyett állj meg inkább és gondold végig, hogyan lehetne a lehető legrövidebb idő alatt a leghatékonyabban menteni a menthetőt. Nem lehetetlen, csupán nagy koncentrációra lesz hozzá szükséged. Ha kell, vonj be segítséget, olyasvalakit, aki ért a dolgához és vakon rá mered bízni magad. Minden sikerülni fog, észre sem veszik majd, hogy zavar volt a folyamatban, te pedig nyugodtan adhatod majd át maga a karácsonynak a szeretteid társaságában!

HALAK (február 20-március 20)

Az év utolsó hónapjában úgy érzed, abszolút nem tudod a téged érintő ügyeket kézben tartani, csupán sodródsz az árral abban reménykedve, hogy épségben érsz majd partot ott, ahol eredetileg is szerettél volna. Ne félj attól, hogy kissé gyors a tempó, ne arra koncentrálj, hogy hol fogsz hasra esni, higgy magadban, hogy van benned azért annyi tapasztalat, amelynek révén képes leszel valamiképp az irányítást magadhoz ragadni. Ne félj, inkább próbáld élvezni a szituációt és vele járó izgalmakat. Ha megszabadulsz a görcseidtől, meglátod, hogy nagyon jól fogsz szórakozni és új élményeket gyűjteni, ha pedig megérkezel, akkor add át magad az ünnepeknek, hisz mit sem ér a karácsony, ha nincs meg hozzá a megfelelő hangulat!