Az eltelt negyed évszázados közös munkájuk során pedig a barátság is erős részét képezi annak, miért is tudnak ilyen nagyszerű szimbiózisban élni a képernyőn és azon túl is. A velük készült interjúban egy kis időutazásra vettük őket rá, így választ kaptunk arra, mi a titkuk, és miért nem voltak soha képesek egymásra unni, mint kollégák.

Mit gondoltok, mi az, amit igazán szeretnek bennetek a nézők?

SZ.I.: Erre nehéz megtalálni a megfelelő választ, de talán a higgadtságot, a profizmust és azt az állandóságot, amit a mi kapcsolatunk is ad számunkra Antóniával.

E.A.: Kell tudni jól reagálni. Ez pedig mindkettőnket jól jellemez, ha a munkánkról van szó. Ennek köszönhetően pedig bármilyen helyzetben megálljuk a helyünket és meg is álltuk, ami a nézők számára is fontos tényező lehet.

Akárcsak a TV világa, ti is sokat változtatok az elmúlt két évtized alatt. Ha egymásra néztek, mi az, ami időtálló maradt a másikban?

SZ.I.: Olyan, mintha tegnapelőtt kezdődött volna minden. Képtelenség évtizedek mértékében beszélni ezekről a dolgokról, mert a napi munkával nagyon gyorsan eltelt ez az idő. A világról alkotott nézeteink nagyjából egyeznek, és ez nagyban megkönnyítette azt, hogy egymás szemében ugyanolyanok maradjunk.

E.A.: Nem változott semmi. Az értékrendünk, a gondolkodásunk nem igazán változik 25 éves kor után. Kialakult személyiségekként találkoztunk és kezdtük el a közös munkát. Mindketten ugyanolyanok maradtunk.

