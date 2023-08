46 évvel ezelőtt távozott az élők sorából, minden idők egyik legnagyobb sztárja, a rock and roll koronázatlan királya, Elvis Presley. A legenda életéről több film is készült, mely megpróbálta feldolgozni a zseniális tehetség életútját. Annyi bizonyos, hogy Elvis lenyűgöző ember volt, akinek rengeteg érdekes szokása, és szokatlan érdeklődési köre csak tarkította az amúgy is érdekfeszítő karakterét.

Elvis valóban különleges ember volt, élettörténetében számos olyan aspektus található, melyet ugyan nagyon kevesen ismernek, pedig izgalmas, különleges tények. Az alábbiakban ezeket a nem igazán ismert „fun fact"-eket szedtük össze a legendás Elvis Presley-ről. 1. Egyetlen dalát sem ő maga írta Nos, ez sokaknak megdöbbentő lehet, de a világ egyik valaha volt legnagyobb sztárja soha nem írt még csak egyetlen egy dalt sem. Sőt, gyakran vett át régebbi slágereket, melyeket a saját ízére, stílusára formált. A dalokba pedig olyan zseniális csavarokat tett, melyek folytán azt emberek azt hitték, hogy az adott daloknak ő az eredeti előadója. 2. Cipőkrémmel festette a haját Elvis ikonikus külsejének középpontjában egyértelműen gyönyörű, csillogó fekete haja állt, mely mindig tökéletesen volt beállítva. Ám bármennyire is meglepő, ő sem holló fekete hajjal született. Ugyanis ahhoz, hogy ilyen gyönyörű fekete a hajkoronája legyen, egészen különleges módszerhez nyúlt, vagyis egészen pontosan cipőpasztához, amivel világosabb tónusú haját, egészen sötétre tudta varázsolni. forrás: Getty Images Priscilla mindössze 14 éves volt, mikor megismerte későbbi férjét. 3. A Priscillával való kapcsolata napjainkban illegális lenne Elvis és Priscilla kapcsolata minden hullámvölgye ellenére legendás. Azonban azt sokan nem tudják, hogy amikor megismerkedtek, Priscilla mindössze 14 éves volt, tehát kiskorú. Azonban Elvis ekkorra már 24 éves fiatalember volt. Tehát, ha tüzetesebben belegondolunk, bármennyire is szépen indult ez a szerelem, ma bizony ez sok helyen büntetendőnek, de minimum nagyon megosztó párválasztásnak számítana. 4. Komolyan foglalkozott a karatéval Elvis még a hadseregben ismerkedett meg a karate világával, melynek hamar a szerelmese is lett. Tulajdonképpen egyik legkedvesebb hobbijává vált az adott sport, melyet előszeretettel űzött a későbbiekben is. 5. Megszállottan szerette a kedvenc ételét Elvis valósággal rajongott a sültekért, és konkrétan megszállottja volt kedvenc ételének, ami nem más volt, mint a „Fool's Gold" szendvics. A híres étel pedig úgy készült, hogy a kenyeret megtöltötték mogyoróvajjal, szalonnával és banánnal. Amennyiben még több érdekességet szeretnél megtudni a Elvis-ről néhány ritkán látott fotója kíséretében, kattints az alábbi galériára!

