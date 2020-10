Nyilván téged sem érdekel: az édeshármas kultúrtörténete

Ez a cikk az Éva egy korábbi lapszámában jelent meg.

A férfiak 95, a nők 87 százaléka fantáziál arról, hogy egynél több partnerrel szeretkezik egyszerre – szűrte le az amerikai Kinsey Intézet több mint négyezer, 18-87 év közötti felnőtt megkérdezésével végzett felmérése. Képzeletükben az esemény valahol az Eva Green dombor bájaival és kamasz srácok feszes testével elvarázsoló Álmodozók (Bertolucci, 2003) és a pornó oldalak hardcore 3some kategóriái között áll (vagy fekszik) félúton. A kurrens filmekben jócskán leolvadt a cukormáz az erotikus trojkáról. Inkább zavarbaejtő, mint izgató végignézni, ahogy a Netflix Easy című sorozatában a kisgyermekes pár, Orlando Bloom és Malin Akerman elcsábítja a bébicsőszt játszó Kate Micuccit. Még több buktatóval jár az első poliromantikus sorozatként beharangozott You Me Her öt évadon keresztül-kasul bonyolódó hármas felállása. A valóságban talán még ennél is katyvaszosabban alakulhat egy szex-háromszög. A felmérés elemzésében kerek perec leszögezik a kutatók, hogy a megvalósított szexuális fantáziák közül rendre ez végződik a legkiábrándítóbban.

A fejlett világban nagyjából minden ötödik-hatodik felnőtt keveredik élete során hármas szexbe, véletlenül vagy előre megfontolt szándékkal. Nagyjából annyian, ahányan macskát tartanak – és vélhetően legalább annyiféle indíttatásból, ahány fajta cicát választanak kedvencnek. A hármas lehet erotikus töltettel izzó közeli barátság eredeménye, lehet pusztán a fizikai érzés fokozása, párok esetében pedig gyakran a lanyhuló szexuális vonzalom és laposodó együttlétek felturbózásának eszköze. Ez utóbbi esetben a “harmadik” valóban oldalkocsiként működik a már összeszökött pár mellett (lásd szegény Kate Micucci esetét). A lehetséges bonyodalmakat tovább gubancolják a hagyományostól eltérő nemi identitás megnyilvánulásai. Itt még nem is az azonos nemű szexuális közeledést megengedő FFN, NNF, FFF és NNN felállásokról van szó, hanem a jó öreg “cisz”-szexualitás mellett megjelenő transz és gender fuild változatokról.



Pontosan ebben a tágabban értelmezett szexuális térben kontextualizálja a hármas szex jelenségét Dr. Ryan Scoats nemrégiben megjelent, hiánypótló könyve (Understanding Threesomes). A fiatal angol szociológus 50 interjú és több mint kétszáz felmérés eredménye alapján elemzi nemi identitás, szexuális normák és kapcsolati viszonyok szempontjából, hogy ki hogyan éli meg a hármas gabalyodás élményét.

Azon túl, hogy a hármas rendkívül komplex és sokrétű szexuális viselkedési forma és gyakran szerepel az emberek bakancslistáján csak úgy, az élvezet kedvéért, a kötet rávilágít a benne rejlő alapvető ellentmondásra: minden esetben a társadalmi normának tekintett monogám viszony elleni lázadásként, vagy annak megerősítéseként értelmezhető. Dr. Scoats szerint fontos szerepet kaphat az önazonosság, az individuális szabadság kifejezése és egy kapcsolat definiálása szempontjából, viszont épp emiatt komolyan veszélyeztetheti is a kapcsolatot.

