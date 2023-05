A pasim szakítani akar, mert álmomban lefeküdtem a legjobb barátjával

Egy párkapcsolat csak akkor működik, ha mindkét fél sok-sok erőt, energiát és időt szán rá, emellett pedig cirka 13452 tényező befolyásolhatja azt, hogy a szerelem meddig fog tartani, vagy a két meddig fog egymás mellett maradni.



Na meg persze ott van az egyik legnagyobb mumus, a megcsalás, ami rengeteg szép, vagy legalább is szépnek tűnő kapcsolatnak vetett már véget, de abban azért megegyezhetünk, hogy ha megcsalásról beszélünk, akkor általában a konkrét fizikai megcsalásra gondolunk. Persze létezik az érzelmi megcsalás is, ami egyesek sokkal mélyebben megérint, hiszen lehet, hogy ilyenkor nem történt a két fél között még egy csók sem, ám titokban már hónapok óta érzelmi kapcsolatot alakítottak ki egymással.

Úgy tűnik azonban, hogy van egy harmadik fajta megcsalás típus is, amin a legtöbben talán csak elmosolyodnak, de egy Kate nevű lány története alapján még ez is vezethet szakításhoz... De mesélje el maga Kate azt, hogy egy álom hogyan sodorta veszélybe a párkapcsolatát...



„Zac és én még az egyetemen ismerkedtünk meg, és hamar kiderült, hogy elképesztően illünk egymáshoz. Ugyanolyan volt már akkor is az érdeklődési körünk, ugyanolyan elveket vallottunk, ráadásul mindkettőnknek nagyon fontos a humor egy kapcsolatban. A diplomaosztónk után aztán össze is költöztünk, és mindketten elkezdtünk dolgozni. Zac munkahelyén szinte csak pasik vannak, és a természetének köszönhetően körülbelül 2 másodperc alatt összebarátkozott mindenkivel. Egy Dominic nevű pasival végül annyira egymásra találtak, hogy hamar legjobb barátok lettek. Ezután sok időt töltöttünk hármasban is együtt, amellett, hogy Zac és Dominic gyakran jártak ketten meccset nézni, sokszor volt nálunk baráti összejövetel, ahol én is megismerhettem a szerelmem új BFF-jét” – kezdte a történetet Kate, majd így folytatta:



„Mivel Dominic nagyon hasonlít belső tulajdonságaiban Zacre, ezért én is extra hamar megtaláltam vele a közös hangot, és már rövid idő után úgy éreztem, hogy én is szereztem egy új barátot. Volt, hogy hárman mentünk moziba, vagy koncertre, és soha nem volt semmilyen konfliktus vagy kínos pillanat hármunk között. Egészen a múlt hónapig, amikor is egy igencsak erotikus álmom volt, aminek a főszereplője Dominic volt. Mivel egyébként soha nem gondoltam úgy erre a srácra, mint aki iránt bármit is éreznék, ezt a dolgot annak tudtam be, hogy sok időt töltünk együtt, és jófejnek találom őt, de sajnos voltam annyira bolond, hogy az álmot elmeséltem Zacnek. Persze nevetve, viccelődve, hogy Dominic mennyire fog röhögni, ha ezt megtudja, Zac viszont azonnal kiakadt, még soha nem láttam ilyennek. Azt mondta, hogy ezt soha nem tudhatja meg Dominic, mert így is elég gáz a dolog, és tuti arra következtetne a barátja, hogy szerelmes vagyok belé. Először azt hittem, hogy viccel, de sajnos nem, a dolgok pedig itt váltak igazán rosszá...” – mesélte Kate, akinek egyik pillanatról a másikra lett fantasztikusból borzalmas a kapcsolata.

„Azt hittem, hogy ezen a buta álmon egy nap alatt túllépünk, de nem így lett, sőt! Zac már nem igazán akarta, hogy Dominic velünk lógjon, és úgy éreztem, hogy próbálja tőlem minél távolabb tartani... Ráadásul naponta összevesztünk különböző apróságokon, mert Zac mindenben a hibát kereste, mindenért kötekedett, és persze minden vita végén odabökte, hogy én álmomban megcsaltam a legjobb barátjával, és ez mennyire undorító. Egy bizonyos ponton túl leültem vele beszélgetni, mert tudtam, hogy ez így nem mehet tovább. Megmondtam neki, hogy nincs miért aggódnia, mert én csak és kizárólag őt szeretem, ez pedig csak egy jelentéktelen álom, amit kár volt elmondanom. A reakciója azonban mindennél jobban meglepett, azt mondta ugyanis, hogy azon gondolkozik, hogy talán szakítanunk kéne, mert benne eltört valami, és úgy érzi, hogy nem bízhat meg bennem... Teljesen lesokkolódtam, hiszen úgy gondoltam, hogy mi összetartozunk, és egyszer majd férj és feleség leszünk, ezután viszont bennem is átértékelődött minden. Hiszen, ha ilyen könnyen el tud dobni engem és a kapcsolatunkat, akkor miért tartana ki mellettem egy életen át? Az elmúlt napokban folyamatosan gondolkoztam, és bár elképesztően nevetségesen hangzik, de nagyon úgy tűnik, hogy ez a buta álom véget fog vetni a kapcsolatunknak, ugyanis arra jutottam, hogy most már akkor is szakítani fogok, ha Zac idővel megnyugszik.”



A történetből az nem derült ki, hogy végül mi lett a pár kapcsolatáról, de mindenképpen be fogunk számolni róla, ha megtudtunk valamit!

