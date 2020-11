8 csizmatrend, ami mellett nem érdemes elmenni 2020-ban

A tél egyik fontos alapkelléke (nem csak komfortérzetünk növeléséhez) a csizma. Az utóbbi időben a bokacsizmák kerültek előtérbe a mindennapokban, pedig a magasszárú párjaik ugyanolyan szuperul öltöztetnek, ha nem is jobban. Hozzuk vissza a köztudatba ezeket a praktikus és gyönyörű darabokat!

1. Vastag talpak

A jól bevált chunky stílus a csizmákat is elérte. Főként fekete változatokkal fogunk találkozni, de más színben is érdemes bevállalni. A simától elkezdve, a chelsea fazonon át, a fűzősökig megtalálhatóak lesznek a szezonban.

forrás: aboutyou.hu About you/aboutyou.hu, 42 990 Ft aboutyou.hu

forrás: PR Deichmann, 16 990 Ft deichmann.com

2. Ekrü

Az előző évekhez képest a világosabb színű darabok között ez váltotta fel az idáig nagyon kedvelt fehér lábbeliket. Igazán csinos és nőies választás, ráadásul kevésbé tolakodó, mint a hófehér változata.

forrás: kazar.com Kazar, 61 990 Ft kazar.com

forrás: PR Pull&Bear, 19 995 Ft pullandbear.com

3. Kígyóbőr minta

Természetesen az állatminta sem maradhat ki a sorból, idén télen a kígyók kapták a főszerepet. Egyszínű, letisztult darabokhoz plusz izgalmat tesz a szettbe, de a bevállalósaknak egy szuper mintamixben is érdemes kipróbálni.

forrás: tamaris.com Tamaris, 29 990 Ft tamaris.com

forrás: answear.hu Baldowski/answear.hu, 41 990 Ft answear.hu

4. Redőzött felület

Talán ki merjük jelenteni, hogy ez a legtöbbet használt megoldás idén a csizmáknál. Vannak már eleve így legyártottak, de találunk combra felérő vagy térdig érő darabokat, amiknek bősége engedi, hogy visszatoljuk a kívánt hatás eléréshez.

forrás: orsay.com Orsay, 14 995 Ft orsay.com

forrás: mohito.com Mohito, 15 995 Ft mohito.com

5. Kocka orr

Ahogy már nyáron is odáig voltunk ezért az orr megoldásért a szandálokon, most se kell lemondani róla, hiszen már a csizmáknál is fellelhető lesz. Érdemes betárazni belőlük, hiszen hatalmas sláger.

forrás: reserved.com Reserved, 17 995 Ft reserved.com

forrás: mango.com Mango, 52 995 Ft mango.com

6. Kétszínű

Sokszor nem tudunk dönteni melyik árnyalatot húzzuk lábunkra? Ez a nekünk választás! Izgalmas darabokat találunk ebben a trendben, hiszen belebotolhatunk majd az oldalrészen vagy elején felezettől a merőlegesen elválasztottakig is.

forrás: sebastiano.hu Bioeco/Sebastiano, 44 990 Ft sebastiano.hu

7. Zöld

Ha a téli szürkeségben vágynánk egy kis színre, egy ilyen csizmát vétek lenne kihagyni. Könnyedén kombinálhatjuk, hiszen rengeteg színnel jól kijön, de ha biztosra szeretnénk menni egy fekete szett tökéletes választás lesz hozzá.

forrás: ecipo.hu Nessi/ecipo.hu, 33 250 Ft ecipo.hu

forrás: modivo.hu Pinko/modivo.hu, 136 580 Ft modivo.hu

8. Western fazon

Aki tavaly lemaradt volna a cowboy csizmákról ne búsuljon, idén újult erővel támadnak. A sima egyszínű, a díszvarrásos, a fémrátétes és az extra színes változatokkal is érdemes szemezni az üzletekben vagy az online térben, nem fogjuk megbánni!

forrás: ccc.eu Gino Rossi/CCC, 38 900 Ft ccc.eu

forrás: stradivarius.com Stradivarius, 19 995 Ft stradivarius.com

