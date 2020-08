5 dolog, amit bárcsak megkérdeztem volna az első randin

Az utóbbi időben jó pár eredménytelen randin sikerült részt vennem, vagy épp belefutnom olyan kapcsolatba, amiről hamar kiderült, hogy nem fog működni. Utólag azt mondom, jobb lett volna, ha nagyjából az első kézfogás után feltettem volna nekik a következő kérdéseket.

Mikor lett vége a kapcsolatodnak az utolsó szerelmeddel?

Az utóbbi egy évben több olyan fiúval is találkoztam, aki felkeltette az érdeklődésemet, és el is indult köztünk valami, de többször előfordult, hogy azt éreztem valami nem stimmel. Szeretnének kapcsolatot, mégsem megy nekik. Csak hetekkel később derült ki, hogy bizony nehéz túljutniuk egykori szerelmükön. Akkoriban vettem kézbe Dallos Sándor A nap szerelmese című művét, és meglepő, de ebben találtam pár nagyon fontos sort, ami rávilágított arra, mi is a helyzet:

„Érdekes (...), mennyivel könnyebben viseli az elválást egy nő, mint egy férfi. A nő egy-két hét, legfeljebb egy-két hónap alatt megvigasztalódik. Igaz, hogy rendszerint megy valakihez, így könnyebb. A férfi egészen más. Ő legbelül egyedül marad, s elhordja magában a fájdalmat néha esztendőkig is. Nem mutatja, végzi a maga munkáját, de benne van. Egyedül él vele, s csak soká kopik ki belőle. Ha egyáltalában kikopik.”

Nem mondom, hogy teljesen felesleges próbálkozni egy ilyen helyzetben, de sok időt belefeccölni teljesen felesleges, ha nem látod, hogy a helyzet az idő múlásával kicsit is változna.

Ha van olyan hobbid, vagy bármi ami fontos neked, és amit nagyon szeretsz, esetleg olyan, amit tudod, hogy másoknak fura lehet, de te ragaszkodsz hozzá – még akkor is, ha elsőre lényegtelennek tűnik -, azt tanácsolom, mielőbb beszéld meg vele.

