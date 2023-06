11 éve vagyok házas, de csak arra a pasira tudok gondolni, akivel egy hónapig jártam

Sokan mondják, hogy vannak olyan kapcsolatok, szerelmek, amiket soha nem felejtünk el, ám idővel ezek az érzések teljesen átalakulnak, és bár a szép emlékek megmosolyogtatnak, semmi többet nem adnak.



Ez fokozottan igaz akkor, ha az ember egy kiegyensúlyozott és maximálisan boldog párkapcsolatban van, de mi van akkor, ha egyszer csak a semmiből előtörnek a régi érzések, és nem tudunk mit csinálni egy régi szerelmünk gondolatával? Pontosan ez történt Lindsay-vel is, aki Redditen kért tanácsot, amiért az utóbbi időben csak az a pasi járt a fejében, akivel összesen 4 hetet járt... És hogy ebben mi a furcsa? Az a tény, hogy Lindsay már 11 éve házas! De mesélje el inkább ő, hogy mi is történik éppen vele:



„Néhány hete volt a 38. születésnapom, és amióta elfújtam a tortámon a gyertyákat, sokat gondolok a múltra, és hogy hogyan telt el ennyi év egy szempillantás alatt. Persze ezzel gondolom egyáltalán nem vagyok egyedül, nemrég viszont volt egy álmom, ami nagyon felkavart. A volt pasimmal találkoztam, sétáltunk, nevetgéltünk és jókat beszélgettünk, közben pedig tudtam, hogy fiatal és boldog vagyok. Amikor felkeltem, nagyon rosszul éreztem magam, pedig 11 éve vagyok házas, és semmi probléma nincs közöttünk a férjem és köztem. Azóta csak a volt barátomra gondolok, akivel egyébként alig egy hónapot jártunk, mégis csodás időszak volt. Semmi különös dolgot nem csináltunk, mindketten 20 évesek, vagyis nagyon fiatalok és felszabadultak voltunk. Egyszer egy buliban viszont nagyon összevesztünk valami apróságon, ami akkor hatalmas dolognak tűnt, és a pasi (nevezzük Garynek) otthagyott engem az éjszaka közepén. Nekem ez annyira rosszul esett, hogy másnap telefonon szakítottam vele, ő pedig meg se próbálta helyrehozni a dolgokat” – kezdte a történetét Lindsay, majd így folytatta:



„Talán soha nem tudtam igazán lezárni azt a kapcsolatot, hiszen meg se beszéltük a dolgot, csak simán vége lett egyik pillanatról a másikra, én pedig a bulizásba és a csajos programokba menekültem ahelyett, hogy szembenéztem volna a problémákkal. Nem tudom, mit tegyek, és hogyan kéne felhoznom a témát a férjemnek...? Talán fel kéne hívnom Garyt, hogy kapjak egy igazi lezárást?”

Természetesen Lindsay bejegyzésére rengeteg hozzászólás érkezett, és szinte mind egyetértettek abban, hogy mit kéne vagy inkább nem kéne tennie a nőnek:



„Semmiképpen ne mondd el a férjednek a dolgot, hiszen ezzel a problémával neked kell megküzdened... Ráadásul biztos, hogy nagyon rosszul is esne neki, ha megtudná, hogy egy előző pasidra gondolsz folyamatosan...”



„Ennek az egésznek nincs is köze a volt barátodhoz, hiszen csak pár hetet jártatok. Biztos vagyok benne, hogy megijedtél az idő múlásától, és félsz a fiatalkorod elvesztésétől... Szerintem ezzel kéne inkább foglalkoznod!”



„Nem hinném, hogy bármi értelme lenne újra felkeresned a volt párodat, az mégis min segítene? Ráadásul nagyon tiszteletlen húzás lenne a férjeddel szemben is, aki semmi rosszat nem tett, mégis másról fantáziálsz...”

Olvasnál még a témában? Akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép 6 elvált ember elmeséli a pillanatot, amikor rájött, hogy a házasságának vége Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Gondoltad volna, hogy a szerelmet sokszor összekeverjük egy másik érzelemmel? Ha kíváncsi vagy, katt a galériára!

Galéria / 5 kép 5 érzelem, amit a leggyakrabban összekeverünk a szerelemmel Megnézem a galériát