A hajápolás szerelmesei a Wella új Deluxe Oil-Infused termékcsaládnak köszönhetően különleges termékekkel ismerkedhetnek meg, amiket gondos odafigyeléssel fejlesztettek ki, így akár három napig is intenzíven ápolják és ragyogóvá teszik a hajat. Különleges hatóanyaguk, a KeratinProtect10 komplex ápolást nyújt: védi a hajat a külső hatásokkal szemben, bársonyosan finommá, ragyogóan fényessé teszi, amellett, hogy mélyrehatóan táplálja és regenerálja a hajszálakat.

Felejtsük el a tévhitet, miszerint nem minden hajra tudnak megfelelő ápolást kifejteni bizonyos olajok. Hiszen megfelelő mennyiségben, megfelelő termékkel igenis jó megoldás lehet ezek használata. A Wella új Deluxe Oil-Infused termékcsaládja kiváló választás azoknak a nőknek, akik tápláló olajokkal kívánják formázni és ápolni a frizurájukat. Amellett, hogy professzionális ápolásban lehet részünk, hosszan tartó ápolást eredményez.

„A Wella Deluxe hozzáadott olajat tartalmazó termékcsaládja sokoldalúan gondoskodik a hajról, hiszen egyszerre ápolja és formázza is azt. Ez egy igazi úttörő megoldás, hiszen még sosem volt ennyire egyszerű formázni és fényessé tenni a hajunkat” – mondta Sascha Breuer, a Wella nagykövete.

Nyakunkon a karácsony, így ideje elkezdenünk gondolkozni az ünnepi look-on. Sándor Orsi és Tóth Andi bemutatják, milyen frizurát készítenek maguknak a nagy napra!

Az idei karácsonyt szűk családi körben töltjük, de mivel a szép loknikhoz én a hétköznapokon is ragaszkodom, karácsonykor sem lesz ez másképp. Hajvasalóval pillanatok alatt elkészítem a hullámokat, melyek először kicsit erőteljesebbek, majd fésüléssel lazábbak lesznek. Körkefével szoktam átfésülni, ettől szebb lesz az eredmény. Végül átfújom hajlakkal, ez tartósabbá és fényesebbé teszi a frizurát. - árulta el Orsi.

Idén szilveszterkor otthon maradunk, de van egy jól bevált kényelmes, mégis mutatós frizura ötletem. Hátul összefogom copfban a hajamat úgy, hogy mindkét oldalon egy-egy vastagabb tincset kihagyok. Ezt a két tincset használom arra, hogy a hajgumira tekerve eltakarjam azt. Hullámcsattokkal rögzítem őket, majd hajlakkal is fixálom, hogy az apró hajszálak is mind rásimuljanak a copfra. Nagyon egyszerű kis trükk, amivel egy lófarok is elegáns lehet - mondta Orsi.