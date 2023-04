Pletykák, cikkek, álhírek és még sorolhatnánk, amelyeknek a sztárok napról napra ki vannak téve akár történik velük valami, akár nem. Az biztos, hogy sok időben telik, mire egy ismert, híres ember kezelni tudja a sajtót és azokat a dolgokat, amelyeknek valóban a hazugság terjesztése és a lejáratás a célja.

Szerencsére azonban, ha idővel is, de a sztárok is képesek lesznek nevetni ezeken. Sőt, egyes interjúkban nevetve emlékeznek vissza azokra a kacsa hírekre, amiket még ő maguk is viccesnek tartottak.

A következő válogatásban most azok a hírességek kaptak helyet, akik derűs arccal voltak képesek felidézni, mely ilyen hír volt számukra a legviccesebb.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 8 kép 8 híresség, akik elmesélték, mi volt a legviccesebb kacsa hír, amit magukról hallottak Megnézem a galériát

