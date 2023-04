3 sportcipő, ami már nem lesz divatos 2023-ban - és 6 fazon, ami hatalmasat fog robbani!

A sportcipők terén a gyártók egykoron még a teljesítményre koncentráltak, és nem foglalkoztak azzal, hogy termékeik jól is nézzenek ki, aztán valami megváltozott, és villámgyorsan fordult meg a kocka. Az eddig leginkább szabadidős tevékenységre használt lábbelik átléptek az edzőtermek falain, hogy a hétköznapokban is bizonyíthassanak, ez a megújulás iránti igényük pedig olyan jól sült ül, hogy a sneakerek fix helyet is kaptak a szezonális trendek között.

A divathullámokkal járó és tervezhető fordulatok alól immáron a sportcipők sem kivételek, ám szerencsére a különböző márkák mindig próbálják úgy tálalni a változás szelével járó alakulásokat, hogy azt a lehető leggördülékenyebben vegyük. Ezért most sem kell komolyabb újratervezésen gondolkodnod, ugyanis az idei év sneakereinek is szinte biztos, hogy gyorsan helyet találsz majd a már stabil lábakon álló ötleteink között. Mutatjuk is, hogy melyik sportcipők maradnak 2023-ban és melyek azok, amiktől most ideje búcsút inteni!

Még több cipőtrendre vágysz? Akkor ezt se hagyd ki!

Az InStyle magazin írása.