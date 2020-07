Méghozzá nem is kisgyerekeket, hanem két 18 éves ifjút, akik nemrég töltötték be a 19. életévüket. Az énekesnő akkor a SiriusXM rádióban osztotta mega világgal a nagy hírt, amiről azt nyilatkozta, hogy élete legjobb döntése volt, hiszen fiai az életét mentették meg. A 44 éves sztár interjújában azt is elmondta, hogy borzasztó volt megtapasztalnia, hogy milyen korrupt módon működik az állami gondozás rendszere, amelynek köszönhetően a gyermekei 20 év alatt 18 nevelő családnál éltek.

A két fiatal azóta remekül van és nagyon boldogok híres anyjuk mellett, akivel a karantént is sikeresen átvészelték. És itt jön a nagy csavar, ugyanis Sia tegnap bejelentette, hogy 44 évesen már nemcsak édesanya, hanem nagymama is, ugyanis egyik fiának ikrei születtek. A csodás hangú sztár bevallotta, hogy nagyon élvezi a nagymama szerepet, ám a nagyi megszólítást már nehezen viseli.

A kisebbik fiamnak pont most született két babája. Nagymama lettem! Azóta pedig a gyerekeim nagyinak neveznek, de próbálom őket rávenni, hogy helyette inkább hívjanak úgy, ahogy Kris Jennert az unokái, vagyis Lovey-nak.

Sia egyébként hosszú évekig gyógyszer- és alkoholfüggő volt, ám ahogy ő fogalmazott az elmúlt években hozott jó döntései rendbe hozták a lelkét.

