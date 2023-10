Téged is idegesít a zaj? Lehet, hogy zseni vagy!

A 19. században Arthur Schopenhauer filozófus a zajintoleranciát az intelligenciával és a kreativitással kapcsolta össze. Schopenhauer számára a zseni fogalma nem jelentett mást, mint az elme azon képességét, hogy egyetlen dologra koncentráljon.

Mizofónia: amikor a csend mindennél fontosabb

Aki mizofóniával él, azaz a zajokkal szemben intoleráns, nehezített pályán mozog. Ha te is érintett vagy, tudd, hogy Kant, Kafka, Darwin és Wagner is ki nem állhatta a zajt. Kant például egy kukorékoló kakas miatt költözött el a lakásából, Marcel Proust, francia író pedig odáig ment, hogy parafával bélelte ki a hálószobáját. Platón, Arisztotelész és Epikurosz csendes parkokban zárkóztak el, hogy teljes csendre leljenek.

Schopenhauer a mizofóniát az értelemhez és a kreativitáshoz kapcsolta – és mindenki más fölött nem túl finom ítéletet is mondott:

Bizonyára vannak emberek, akik mosolyognak [a helyzetemen], mert nem érzékenyek a zajra; Pontosan ezek az emberek azonban nem érzékenyek az érvelésre, a gondolatra, a költészetre vagy a művészetre, egyszóval semmiféle intellektuális benyomásra: ez a tény agyszöveteik durva minőségéhez és erős szerkezetéhez köthető.

Schopenhauert a szűk, visszhangos utcák zajai zavarták a leginkább:

A kalapálás, a kutyák ugatása és a gyerekek sikoltozása utálatos; de az ostor pattogása a gondolat igazi gyilkosa.

Kinek, mi a zaj?

Neel Burton pszichiáter szerint nem minden hang zaj, az azonban, hogy kit, mi zavar, nagyon változó. Van, aki a madarak énekét, a patak csobogását, a tenger morajlását agy az eső hangját szereti, viszont azt, amihez nem tud értelmet kapcsolni, ki nem állhatja. Így fordulhat elő, hogy a légkondicionáló hangja, a gyereksírás, a fecsegés (érdemi mondanivaló nélküli beszéd) viszont már irritáló a számára. Ha valami fontos, értelmes vagy szép, a kiadott hang sokkal kevésbé valószínű, hogy zajnak számít, vagyis a zaj az, amit az adott személy értékítélete szerint nem érdemes hallani, ami elveszi az energiáját.

Arisztotelész szerint is a csend isteni minőség

Arisztotelész úgy képzelte el Istent, mint minden értelem forrását, mint olyan elmét, amely boldogan fordul önmaga felé. A filozófus szerint ezzel szemben azok, akik túlságosan félnek ahhoz, hogy ezt megtegyék, a zaj segítségével lefoglalják és elaltatják elméjüket.

Vajon Schopenhauernek igaza volt, amikor összekapcsolta a mizofóniát az értelemmel és a kreativitással? Az elmúlt években a Northwestern Egyetem kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy a kreativitás összefüggésbe hozható egyfajta csökkent szűrőképességgel. De a kívülről érkező ingerek akár segíthetik is a kreativitásunkat, viszont, ha ezek az ingerek csak zajok, az komoly zavaró tényezők is lehetnek. Tehát, még ha Schopenhauer túl is hangsúlyozta a zsenialitás és a mizofónia közti kapcsolatot, valamire ráérzett. Volt azonban egy egyedülálló zseni, akit nem zavart a zaj: Seneca, a híres sztoikus filozófus és egyben az őrült Néró császár hírhedt tanítója és tanácsadója.

