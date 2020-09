Napi horoszkóp szeptember 23.: a Kosok kiállnak magukért, az Ikrek szembe mernek nézni a problémáikkal

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 23.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, valaki a környezetedben eszközként kíván felhasználni a céljai éléréséhez, mely téged abszolút feldühít. A lehető leghamarabb tehát állj a sarkadra és világosan tudasd az illetővel, hogy rossz ajtón kopogtat, te ugyanis semmilyen módon nem állsz rendelkezésre ahhoz hogy bábuként használjon. Ha kellőképp határozott és karakán vagy, hidd el, hogy érteni fog az üzenetből, te pedig nem fogsz álmatlanul forgolódni éjszakánként. Védd meg az érdekeidet, mielőtt késő lesz!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan személyek várnak tőled magyarázatot egy bizonyos dologgal kapcsolatban, akik más esetben arra sem méltatnak, hogy emberszámba vegyenek. Fontos tudnod, hogy csak azért, mert valaki számon kér rajtad valamit, még egyáltalán nem biztos, hogy neked szolgálatkész kis katonaként kell tisztelegned és beszámolnod a legapróbb részletekről is csupán azért, hogy valakiben erősödjön a vezér szerepe. Járd a saját utad, ne foglalkozz olyan emberekkel, akik bort isznak és vizet prédikálnak, egyáltalán nem mérvadó ugyanis számodra, hogy mit gondolnak az emberek rólad. A legfontosabb, hogy minden helyzetben önazonos maradj!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú ideje bánt egy bizonyos dolog, ennek ellenére nem igazán szeretnél szembenézni vele, attól tartasz ugyanis, hogy kellemetlen helyzetbe kerülsz és nem tudod majd megfelelően kezelni a helyzetet. Be kell azonban látnod, hogy sokkal nagyobb megkönnyebbülés lesz, ha sikerül legyőznöd a félelmeidet, a gátlásaidat, s bátran felállsz és le mered zárni a múltat. Nem érdemes tovább húzni az időt, mert ez előbb-utóbb teljesen rányomja majd a bélyegét a közérzetedre, végképp megkeserítve a hétköznapjaidat. Legyél bátor, ne feledd, aki mer, az nyer!

RÁK (június 22-július 22)

A megfelelő hozzáállással sikerül valami olyasmit elérned, amelyről az első pillanatban egyáltalán nem gondoltad volna, hogy valaha megtörténhet. Ne légy kishitű önmagaddal szemben, merj bízni abban, hogy rendelkezel annyi tudással és tehetséggel, hogy nem okoz gondot egy nagyobb feladat megoldása sem. Ez a szituáció most egy tökéletes bizonyíték arra, hogy ha bízol abban, amit csinálsz és a megfelelő időben a megfelelő módon cselekszel úgy, ahogyan a helyzet megkívánja, szinte teljesen biztosan zsebelheted be a sikert! Csak így tovább, ez a profizmus!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Bár a mai napra teljesen mást terveztél, olyan lehetőség adódik, amit érdemes megragadnod. Nincs is min hezitálnod, egyszerűen csak ugorj fejest a dologba, hiszen nem minden nap botlasz bele a soha vissza nem térő alkalomba, amely ezúttal a jelek szerint tálcán kínálkozik. Ne gondolj most a körülményekre, add át magad a váratlan kihívásnak, mert csak így tudsz új élményeket szerezni. Majd később ráérsz mással is foglalkozni, tekints úgy a helyzetre, hogy végre van valami, ami új színt hoz az életedbe!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy vitás kérdésben valaki teljes mellszélességgel kiáll melletted, ami nagyon jól esik, bár nem szorulsz védelemre. Rá kell jönnöd azonban, hogy nem biztos az őszinteség a másik fél részéről, lehet, hogy több kapura játszik és a hátad mögött teljesen mást mond, ami ellentmond annak, amit feléd kommunikál. Mielőtt azonban kérdőre vonod emiatt, ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak, mindenképp győződj meg arról, hogy valóban így történik, majd ha más teljesen biztos vagy a dolgodban, óvatosan utalj rá, háta kiugrik a nyúl a bokorból és önmagától elmondja, hogy mit és miért mondott. Korántsem biztos, hogy igazat a pletykák, ne feledd, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Számodra különösen fontos az, hogyha valakinek ígérsz valamit, azt maradéktalanul be is tartsd, ebből kiindulva tehát joggal várod el ugyanezt a hozzáállást másoktól is. Ma mégis csalódnod kell valakiben, akiben megbíztál, az illető ugyanis váratlanul faképnél hagyott, miközben te már nyakig süllyedtél a mocsárban. Ne hagyd azonban, hogy az egész helyzet elússzon, magadra maradtál ugyan, de most ne erre összpontosíts, hanem arra, hogy kievickélj a bajból. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenek, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól tudni fogod, ki az igazi barát a bajban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl komolyan veszel valamit, ami miatt egyelőre kár agonizálnod, nincs ugyanis akkora jelentősége, mint amennyire aggódsz miatta. Koncentrálj a jelen helyzetre, a tőled telhető legnagyobb lendülettel rugaszkodj el, mert most sokkal fontosabb az, hogy kifogástalan munkát adj ki a kezedből. A jövő pedig bármit hozhat, nem érdemes kimatekozni, hisz bárhogyan alakíthatja az élet, úgysem lesz befolyásod felette!

NYILAS (november 23-december 21)

A többiek tanácstalanok atekintetben, hogyan is kellene egy közös feladatot megoldanotok, te viszont elkaptad a logikai fonalat. Igyekezz a tudtukra hozni és megértetni velük, merre kell továbblépnetek ahhoz, hogy mihamarabb, a legkisebb zökkenőkkel a dolog végére érjetek. Büszke lehetsz magadra, hisz ha nem vagy ott, ülhetnétek mindannyian napestig felette, akkor is megoldatlan maradna az egyenlet.

BAK (december 22-január 20)

A teljesítményed tekintve örökké elégedetlen vagy, épp ezért hajlamos vagy az önvádra, ha valami nem sikerül, rendszerint elsőként lendíted magasba a karod, ha felelősség vállalásról van szó. Ez egyfelől nagyon nemes dolog, ám egy idő után hatalmas görcs lesz az életed, folyton arra koncentrálsz majd, nehogy hibázz. Hidd el azonban, földi halandóként te sem vagy tökéletes, neked is megengedett a hibázás lehetősége! Ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretted volna, rá se ránts, igyekezz kijavítani, de nem kell a kétségbeesett bűntudatba menekülnöd, hisz bármilyen hihetetlen, ez másokkal is ugyanúgy előfordulhat! Élvezd az életet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bár eddig megpróbáltál a békesség érdekében köntörfalazni, ez nem tűnik működőképesnek. Itt az ideje annak, hogy őszintén kimond, ami benned van, nem kell bujkálnod. Ha véleményed van, ne titkold el, igenis hallasd a hangodat, mert neked is meg lehet az álláspontod, amit nem kell titkolnod csak azért, mert lehet, hogy az nem egyezik a többiekével. Vállald önmagadat még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik.

HALAK (február 20-március 20)

Régóta bánt egy bizonyos dolog, ennek ellenére nem igazán szeretnél szembenézni vele, attól tartasz ugyanis, hogy kellemetlen helyzetbe kerülsz emiatt és nem fogod tudni megfelelően kezelni a helyzetet. Be kell azonban látnod, hogy sokkal nagyobb megkönnyebbülés lesz, ha sikerül legyőznöd a félelmeid, a gátlásaid és megoldás centrikusan gondolkodva bátran felállsz és le mered zárni a helyzetet. Nem érdemes tovább húznod az időt, mert ez előbb-utóbb teljesen rányomja majd a bélyegét a közérzetedre, amely csak megnehezíti a szituációt. Legyél bátor, ne feledd, aki mer, az nyer!