Napi horoszkóp november 13.: a Vízöntők ismeretlen helyzetben próbálnak ellavírozni, a Halak körül felpezsdül az élet

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 13.

KOS (március 21-április 20)

Eddig ültél a babérjaidon, arra várva, majd csak történik valami, ami megoldja a jelenlegi helyzetet úgy, hogy neked nem kell egy másodpercig sem közreműködni benne. Mivel azonban semmi változás nem látszik a horizonton, önmagától garantáltan nem fog megoldódni a helyzet. Neked kell összeszedned magad, elhatároznod, mit és hogyan fogsz csinálni, mert úgy semmi nem fog történni, hogy csupán egy helyben toporogsz. Hidd el, csupán elindulni nehéz, ha rálépsz az útra, onnantól már zökkenőmentesen halad minden magától.

BIKA (április 21-május 20)

Elvonja a figyelmed valami, aminek jelen pillanatban nincsen túl nagy jelentősége ugyan, mégis valami oknál fogva magával ragad és egyfolytában ezen jár az eszed. Emiatt azonban nem tudsz minőségi munkát kiadni a kezedből, nem tudsz arra összpontosítani, amit jelenleg csinálsz. Próbálj valahogy elvonatkoztatni, mindent végezz el és akkor engedd szabadjára a gondolataid, ha már nem terhel semmifajta munka.

IKREK (május 21-június 21)

Ha valamilyen célt kitűztél magad elé, most érdemes tenned érte, hisz olyan helyzet adódik, ami alkalmas arra, hogy megtedd a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy sikeressé válhass. Lehet, hogy most izzasztó a helyzet, de hidd el, nem vagy egyedül, a környezetedben élők maximális támogatásukról biztosítanak és bármikor kérhetsz segítséget is! Egyszerűen csak el kell indulnod, mert az eredmény és a vele járó siker nem fognak maguktól megtalálni!

RÁK (június 22-július 22)

Sok mindent kell szem előtt tartanod ahhoz, hogy mindenkit elégedetté tégy, s hibátlanul be tudj fejezni egy bonyolult feladatot. A nehézség a részletekben rejlik, emiatt nem lesz olyan egyszerű a dolog, mint amilyennek az elején tűnt. Hisz hiába van meg hozzá a megfelelő tudásod és tapasztalatod, így is komoly akadályokat kell megugranod ahhoz, hogy sikerrel tégy eleget a kihívásnak. Koncentrálj, ne hagyd magad kizökkenteni, mert minél inkább eltereled a figyelmedet, annál nehezebbé válik a feladat elvégzése! Ez most az a prioritás, amely mindennél fontosabb!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, aki számodra váratlan információkkal igyekszik megváltoztatni a már kialakult véleményedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Emiatt egy pillanatra meginogsz, hiszen eddig teljesen biztos voltál magadban, de most mérlegelned kell, hogy az új szempontokra figyelemmel nem érdemes-e felülvizsgálni az eddigi álláspontodat. S persze az is lehet, hogy csak meg akarnak vezetni, ezért az sem baj, ha megpróbálsz utánajárni az információ valóságalapjának. Szóval csak óvatosan!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasféle feladattal küzdesz, ami a számodra ugyan hatalmas kihívást jelent, de pontosan tudod, ha sikerrel abszolválod, nagyot léphetsz előre a ranglétrán. Mivel ez most prioritást élvez az életedben, igyekezz minden idegszáladdal összepontosítani, hogy a végén valóban büszke lehess magadra. Noha elég sokan próbálnak most kizökkenteni mindenféle más dologgal, igyekezz kizárni minden zavaró tényezőt, hiszen nagyon fontos cél lebeg a szemed előtt. Majd ha átszakítod a célszalagot, nyugodtan nyithatsz más dolgok felé is, de erre még kicsit várni kell. Most csak menj tovább bátran az úton, s le fogsz küzdeni minden akadályt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Végre minden úgy alakul, ahogyan eltervezted, senki és semmi nem akadályozhatja meg, hogy a mostanában téged folyamatosan zavaró ügyekre megoldást találj, s utána nyugodtan dőlhetsz majd hátra. Így most jut időd azokra a dolgokra is, amelyeket korábban félre kellett tenned ahhoz, hogy bele ne gabalyodj teljesen a pókhálóba. Most végre kicsit lejjebb ereszthetsz, pihenj, kapcsolódj ki, igyál meg egy forró csokit vagy rendelj egy pizzát és nézz meg egy izgalmas filmet, mert ez neked is jár!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, aki számodra váratlan információkkal igyekszik megváltoztatni a már kialakult véleményedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Emiatt egy pillanatra meginogsz, hiszen eddig teljesen biztos voltál magadban, de most mérlegelned kell, hogy az új szempontokra figyelemmel nem érdemes-e felülvizsgálni az eddigi álláspontodat. S persze az is lehet, hogy csak meg akarnak vezetni, ezért az sem baj, ha megpróbálsz utánajárni az információ valóságalapjának. Szóval csak óvatosan!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan szituációban találod magad, amelyhez ugyan semmi közöd, mégis heves érzelmi reakciót vált ki belőled. Bármennyire is ragad el a hév, igyekezz azért uralkodni magadon, hisz a hirtelen felindulást még meg is bánhatod. Épp ezért ne akarj a helyszínen igazságot tenni, pláne ne akard az orrod beleütni olyasmibe, amivel köszönő viszonyban sem vagy! Hagyd meg másnak az igazságosztó szerepét, hidd el, ez esetben sokkal bölcsebben teszed, ha megtartod a véleményed!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül bosszantónak találsz egy bizonyos helyzetet, de most még nem vagy abban a pozícióban, hogy megtehesd a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megoldódjon a dolog és többé ne legyen lehetősége zavarni. Járj nyitott szemmel és vedd észre a pillanatot, amikor azonnal cselekedhetsz, lezárhatod a dolgot és helyre állhat végre a lelki békéd!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan helyzet áll elő, amivel eddigi életed során nem találkoztál, pontosan ezért nem tudsz mit kezdeni vele, hisz annyira idegen a szituáció, hogy fogalmad sincs, hogy oldd meg. Ha azonban valakitől segítséget és tanácsot kérsz, bizonyára olyan támpontot fogsz találni, amelynek segítségével el tudsz majd jutni a megoldásig és mégcsak nem is kell majd hegyeket arrébb hordanod. Járj nyitott szemmel és tedd helyükre a dolgokat!

HALAK (február 20-március 20)

Végre történik valami körülötted, alig várod, hogy újabb dolgokba vághass bele. Ne siettess azonban semmit, mert ezzel tudtodon és akaratodon kívül veszélyhelyzetbe sodorhatod magad. Bármennyire is kalandvágyó vagy, a testi épséged mindennél fontosabb, éppen ezért kétszer is gondold végig, mielőtt bármit teszel. Kizárólag akkor kezdj neki bárminek is, ha meggyőződtél róla, hogy az út kellőképp biztonságos. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy a bársonyfotelben ülve, sálat kötögetve kell megöregedned, mert egész nyugodtan vállalkozhatsz olyasféle dolgokra is, amelyek a komfortzónádon kívül esnek. Tanulj, tapasztalj, de mindenképpen okosan járd a saját utadat!