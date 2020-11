Napi horoszkóp november 1.: a Kosok számára minden világossá válik, a Mérlegeknek kivételes élményben lehet részük

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Végre vége a bizonytalanságnak, minden egyes puzzle-darab a helyére kerül, ma ugyanis olyasmi történik veled, amely magyarazátatot és értelmet ad minden egyes homályos pontnak. Megnyugtat, hogy nem lesznek tovább álmatlan éjszakáid, hisz most már tisztán látod, hogyan és miként kell cselekedned ahhoz, hogy kijuss a sűrű rengetegből. Amennyiben eddig erre vártál, ne vesztegesd az időd, most indulj el ahhoz, hogy még azelőtt megtaláld a célt, mielőtt késő lesz!

BIKA (április 21-május 20)

Jó szándékkal veszed a kezedbe az irányítást egy bizonyos üggyel kapcsolatban, a nagy segíteni akarásod azonban visszájára fordul és mégsem úgy sül el a dolog, ahogyan azt eredetileg szeretted volna. A nagy bukást elkerülendő gyorsan és hatékonyan kell reagálnod ahhoz, hogy ne zúduljon az egész a nyakadba. Mivel pontosan tudod, hogyan oldd meg legegyszerűbben a problémát, nem tart sokáig az sem, hogy átvágd a gordiuszi csomót. Vesd be minden tudásodat és eddig megszerzett tapasztalatodat, mindeközben vállald azt is, hogy hibáztál. Ne aggódj, senki nem fog emiatt megorrolni rád, hisz te sem vagy tévedhetetlen

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján elég sok tennivaló szakad a nyakadba, így esélyed sincs feltett lábbal forró csokit kortyolgatni a kanapén. Neked most azonban valahogy még sincs elég akaraterőd, nem igazán van kedved felvenni a tempót, így azonban pórul járhatsz, mert ha lazsálsz, vállalnod kell a felelősséget miatta, hiszen vannak határidők, s azokat be kell tartani, lehetőleg fogyasztható eredményt produkálva. Hidd el, mások is úgy gondolják, hogy jó lenne egyszerűen lazítani, de ha nem szeretnéd magadra haragítni másokat, jobb lesz, ha nagyobb sebességre kapcsolsz, s nekiindulsz a hegynek. Majd a sikeres csúcstámadás után ráérsz valami finomat szürcsölgetni.

RÁK (június 22-július 22)

Miközben borzasztóan nagy lendülettel dolgozol egy bizonyos dolgon, folyamatosan jönnek az impulzusok, amelyek befolyásolni próbálnak, illetve elterelik a figyelmed arról, amit épp csinálsz. Mivel azonban egy számodra kiemelten fontos ügybe fektetsz rendkívül sok energiát, ne hagyd, hogy bármi kizökkenthessen abból a koncentrációból, amivel dolgozol. Meglátod, a végén majd nyugtával dicséred a napot, hogy megérte annyit fáradoznod a célodért. Ha pontot tettél ennek a végére, akkor ráérsz új kihívások elé nézni, ám most be kell tartanod a prioritási sorrendet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Amikor már a csekély eredmények miatt megremeg a kitartásod egy bizonyos szituációban, akkor váratlan fordulat ad újabb lendületet. Régóta dolgozol már az ügyön, szinte semmi más nem létezik számodra, csak az a cél, amelyet el szeretnél érni, ám az utóbbi időben azt érezted, hogy ha nem jön gyorsan a kézzel fogható sikerélmény, talán nem ez lesz a te utad, itt kellene pontot tenned a dolog végére és új kihívásokat keresni. Ám most bebizonyosodott számodra is, hogy mindig érdemes várni, mielőtt véget vetsz valaminek, érdemes minden lehetőséget mérlegelni, hisz soha nem tudhatod, mikor következik be olyan váratlan fordulat, amely ezúttal is átlendített a holtponton!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan feladattal bíznak meg, amely ugyan nagy kihívás, de az első pillanatban egyetlen szót sem értesz belőle. Amennyiben nem sikerül logikát találva megvilágosodnod, kérj segítséget legalább addig, amíg valaki el nem magyarázza, mi a pontos szereped és hogyan kell azt eljátszanod. Nehogy aztán a darab közben sülj bele a dologba, csak mert az elején nem tisztáztad, hogy drámai, vagy komikus a jelenet.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján eddig nem tapasztalt élményben lesz részed a mai napon, hisz egy barátodnak sikerül rávennie arra, hogy olyasmit próbálj ki, amit eddig még soha nem volt merszed. Látod, ha kicsit nyitott vagy, mennyi minden, jó dolog történhet veled? Csak annyi a titok, hogy időnként merj belevágni olyan dolgokba is, amelyek a komfortzónádon kívül esnek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasmivel próbálnak befolyásolni, ami rendkívül távol áll tőled, épp ezért, bár nem a temperamentumodról vagy híres, a helyzet kikényszeríti belőled, hogy a sarkadra állj és szembemenj mások elvárásaival és azzal a nyomással, amit gyakorolni próbálnak rád. Most elsősorban a te érdekeid számítanak, hisz ez az a szituáció, amikor ki kell állnod magadért! Legyél erős és vedd át az irányítást, mert máskor nem biztos, hogy lesz rá lehetőséged!

NYILAS (november 23-december 21)

Apró botlás zavarja össze az egész napodat, s azt gondolod, lehetetlen helyrehozni a hibát, amit elkövettél. Ez ma rányomja a bélyegét a teljesítményedre, ám ha időben feleszmélsz, helyén az eszed és korrigálni tudsz, nem kell komolyabb következményekkel számolnod. Ne hagyd, hogy a kétségbeesés eluralkodjon rajtad, mert az semmi jóra nem vezet! Legyél talpraesett, használd a benned rejlő tudást, most ugyanis rajtad a világ szeme! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Olyasféle lehetőséget ad az élet, amit luxus lenne visszautasítanod, épp ezért bárki bármit mond, úgy érzed bele kell vágnod. Mielőtt azonban gondolkodás nélkül fejest ugranál a dologba, mérlegeld, mik a veszélyek, az előnyök és a hátrányok, menet közben ugyanis elég nehéz lesz kiszállnod a mozgó hullámvasútból. Amennyiben tanácstalan vagy a döntésben, inkább kérdd ki mások véleményét is, ne egyedül vegyél ekkora felelősséget a hátadra. Vedd azonban figyelembe, hogy bármiképp is alakul, te, magad fogod minden egyes pillanatát megélni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rendkívüli lelkesedéssel és céltudatossággal küzdesz valamiért, ami fontos neked, ám akadnak a környezetedben olyanok, akiknek egyáltalán nem tetszik a lelkesedésed. Minden mozdulatukkal és szavukkal azt sugallják, hogy mennyire nincsenek odáig a kezdeményezésedért és mindenáron igyekeznek megakadályozni abban, hogy megvalósítsd azt, amiért annyit dolgozol. Ne törődj velük, rázd le magadról ezeket az embereket és menj tovább azon az úton, amin elindultál, hisz ha eléred a célodat, ők is el fognak majd ámulni, hogy kitartással milyen messzire lehet jutni! Csak így tovább!

HALAK (február 20-március 20)

Egy határidőre elvégzendő feladattal akadsz meg a mai napon, s fogalmad sincs, mit tegyél, hogy végre pontot tehess az ügy végére. Mivel ez a dolog a te képességeiden ezúttal túlmutat, épezért érdemes keresned egy olyan személyt valahol a közeledben, akit kellőképpen megbízhatónak tartasz, s rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy átsegítsen téged ezen az akadályon. Ne feledd majd a közreműködését megköszönni neki, és említsd meg a feletteseidnek, hogy a siker nem csupán a te érdemed volt, így tudni fogják, mi az, amit még nyugodtan rád bízhatnak, és mi az, ami már túl nagy falat a számodra!