Napi horoszkóp december 15.: a Rákok lezárhatják a múlt nyomasztó emlékét, a Mérlegek végre megvilágosodnak egy bizonyos projekt kapcsán

A Biblia mai szemmel nézve patriarchális alapokon nyugszik. Gondoljunk csak bele, férfiak írták, szerkesztették, és a bibliai kánont is férfiak állították össze. Az első ember férfi, az ősatyák férfiak, Izrael 12 törzse 12 fiútestvértől származik. A próféták, a papok, a királyok mind férfiak, és természetesen maga a Megváltó is. Ám mélyrehatóbb tanulmányozás követően rengeteg olyan erős női alakot látunk, akik nemcsak rendkívül inspirálóak, hanem még a mai korban is kifejezetten erős, karizmatikus nőnek számítanának. Az alábbiakban ezeket az inspiráló nőket mutatjuk be. Az Éva magazin írása.