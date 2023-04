Napi horoszkóp április 1.: az Ikrek megtalálhatják életük párját, az Oroszlánok apró botlás miatt bosszankodhatnak

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 1.

KOS (március 21-április 20)

Olyan dologgal kell a hónap első napján megküzdened, amelyre egyáltalán nem számítottál. Mivel felkészületlenül ért, így hirtelen nem is tudod, hogyan kellene reagálnod. Szedd azonban össze minden gondolatodat, állj a sarkadra és talpraesetten oldd meg a feladatot. Meglátod, sikerülni fog, utólag visszatekintve pedig nem is látod majd olyan borzasztónak a dolgot, mint amilyennek elsőre tűnt. A hétvége további részét a pihenésre használd, hisz a jövő héten ismét topon kell lenned!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé sodródsz jelen pillanatban az árral, nem nagyon tudod, mi és miért történik az életed jelenlegi szakaszában, ezt próbálod folyamatosan megfejteni. Épp ez a filozofálás akadályoz meg abban, hogy továbblépj bizonyos szituációkból, nem veszed ugyanis észre emiatt a nagy lehetőségeket, amelyek szembe jönnek és adott esetben a kihagyhatatlan kategóriába tartoznak. Sok időd nincs már arra, hogy az élet nagy dolgain, illetve az esetleges hibás döntéseken mélázgass, be kell látnod, hogy ha nem tanulsz meg gyorsabban túllépni helyzeteken, akkor nem fogod tudni a megfelelő tempóban és időben elérni a céljaidat.

IKREK (május 21-június 21)

Az elmúlt napokban belebotlottál valakibe, akiről már első pillanatban is tudtad, hogy több lehet közöttetek szimpla barátságnál. Mielőtt azonban túlmisztifikálnád a kémiát, ami kézzel fogható kettőtök között, Igyekezz feltérképezni, ő hogyan viszonyul hozzád, mik a szándékai és hogy vajon lehet-e ebből hosszútávú kapcsolat. Próbálj uralkodni magadon, ne nyomulj ezres fordulatszámon, mert amennyiben az illető nem érez hasonlóképp, abban az esetben bizony nagyot csalódhatsz és sokkal rosszabbá válhat minden, mint ahogyan indult. Haladj lépésről lépésre, a fokozatosság elve szerint!

RÁK (június 22-július 22)

Túl régóta vívódsz egy bizonyos szituációban, amelyben nem érzed jól magad, mely a közérzetedre is rányomja bélyegét. Bármenyire is próbálod titkolni, a környezeted ennek ellenére is látja ezt rajtad. Amennyiben nem sikerül magadtól dönteni, keress egy bizalmas jó barátot, akivel meg tudod osztani a kételyeidet és aki tud valamiféle használható tanáccsal szolgálni. A végső döntés előtt mégegyszer gondolj végig minden apró részletet, mert ennek hosszú távon hatása lesz rád és a közvetlen környezetedre is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Apró botlás miatt bosszankodsz a hétvége első napján, fogalmad sincs, miképp kerülhetett porszem a szerinted olajozottan működő gépezetbe, emiatt sokkal kevésbé tudsz hatékonyan cselekedni, mint annak előtte. Nem érdemes azonban sokáig ezen rágódni, jobban jársz, ha megoldáscentrikusan tekintesz a helyzetre, és megkeresed azt az utat, amely elvezet a célhoz. Ha nem erre koncentrálsz, hanem mérgelődsz és megmakacsolod magad, akkor bizony számolnod kell azzal, hogy nem fogsz tudni más feladatokba kezdeni és egyre lassabbá válik a tempód. Engedd el magad, lazíts, hisz te sem vagy tévedhetetlen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl görcsösen szeretnél valamit elérni a hónap első napján, amelyre hosszabb ideje vágysz. Mostanra kis túlzással nem is létezik más, mint ez az egyetlen dolog, egyszerűen nem vagy képes elvonatkoztatni tőle. Mindeközben észre sem veszed, hogy mi minden történik körülötted, pedig az élet nem áll meg. Próbáld kicsit elengedni ezt az ügyet, foglalkozz más dolgokkal, tereld el a gondolataidat, hisz attól, mert két kézzel rángatod a zárt ajtót, még nem fog könnyebben kinyílni. Találd meg a zárba illő kulcsot és nyugodtan fordítsd el!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan gondokkal küzdesz, amelyeket bámennyire is szeretnél, nem biztos, hogy egyedül meg tudsz oldani. Érdemes tehát megosztanod valakivel azokat a dolgokatx amelyek most fejfájást okoznak, kérj tanácsot, hogyan lehetne a lehető legfájdalommentesebben pontot tenni bizonyos dolgok végére, különben örökké bennemaradhatsz a sárban. Próbáld nem másokon levezetni az aktuális gondok okozta feszültséget, amennyiben szükséges, vonulj kicsit vissza ezen a hétvégén a világtól, egészen addig, amíg megoldást nem találsz a viharfelhők eloszlatására. Ne aggódj, semmi nem tart örökké, egyszer mindennek vége lesz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hónap utolsó napján valaki szorult helyzetedben áll támogatólag melléd, hiszen semmi sem drága neki, ha rólad van szó. Légy hálás az önzetlen segítségért, igyekezz azonban a saját lábadra állva boldogulni és nem mások támogatására szorulva élni. Sokkal nyugodtabb és felszabadultabb érzéssel fog eltölteni, ha van benned ennyi önállóság. Éld úgy az életed, hogy ne neked legyenek támogatóid, inkább te támogass másokat! Meglátod, teljesen más lesz a Világról alkotott véleményed is!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, megtaláltad azt a lelki társadat, aki jóban-rosszban melletted áll és akivel mindig, minden körülmények között kölcsönösen számíthattok egymásra. Tiszta szívből szereted és feltétel nélkül megbízhatsz benne, nincs közöttetek feszültség vagy ha van is, nyugodtan meg tudjátok beszélni. Ő az, akivel egy egész életet le tudnál élni, hisz legjobb barátként, szülőként és szerető, gondoskodó szerelmedként elkísér a közös utatokon. Légy hálás a sorsnak, hisz nem mindenki mondhatja magát a Sors kegyeltjének, te azonban mindenképp!

BAK (december 22-január 20)

Bár általában a társaság középpontja vagyx szereted a gyeplőt minden értelemben a kezedben tartani, a hónap első napján azonban mégis jobban teszed, ha átadod a stafétabotot valakinek, akiben megbízol, hisz most eljött az idő, hogy behúzd a kéziféket! Igyekezz mindennel mihamarabb, még időben végezni, hogy gondtalanul adhasd át magad a hétvégi pihenésnek, töltődj fel azokkal a szabadidős tevékenységekkel, amelyek közel állnak hozzád, ne sajnáld a pénzt azokra a dolgokra, amelyeket máskor nem biztos, hogy megengednél magadnak. Egyszer élsz, most próbálj ki extrém dolgokat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Jelen pillanatban az az érzésed, hogy egyszerűen túl sok a negatív energia körülötted, amit rendkívül nehezen tudsz tolerálni. Ennek okán borzasztóan feszélyezve érzed magad, melynek mikéntjéről a hónap első napján sikerül csupán megvilágosodnod: ezt magas feszültséget bizony a közvetlen környezeted okozza. Próbáld tehát a dolgokat pozitív oldalukról megközelíteni, mutasd meg, hogy nem feltétlenül mindennek csak rossz oldala van. Ha nem sikerül, te akkor se csüggedj, egyszerűen ne vegyél tudomást ezekről a negatív energiákról! Zárd ki őket és a saját boldogságodra figyelj!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyon úgy fest, hogy ugyan közel vagy a célodhoz, meg kell még azonban ugranod néhány akadályt ahhoz, hogy diadalittasan tudd átszakítani a célszalagot. Nem esel kétségbe, ha váratlan helyzet adódik, korábbi tapasztalataidból kiindulva ugyanis fel vagy készülve minden lehetséges történésre, s minden szituációra profi módon, talpraesetten tudsz reagálni. Büszke lehetsz magadra, mert úgy mentél végig a tájfutó versenyen, hogy nem szorultál semmifajta segítségre, így még édesebb lesz a siker is! Pihenj a hétvége folyamán, hisz az előtted álló héten jöhet az újabb kihívás!