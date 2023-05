Megvannak a Hungaricool termékverseny legjobbjai – a győztes termékek már megtalálhatók az INTERSPAR hipermarketek polcain

A termékverseny célja a hazai vállalkozások megerősítése azáltal, hogy a kiskereskedelmi lánc polcain keresztül új, minőségi, Magyarországon előállított termékeket juttat el a vásárlókhoz.

A hazai gazdaság megerősítése érdekében a magyar vállalkozók, termelők támogatása mellett elkötelezett SPAR Magyarország már évek óta, folyamatosan bővíti hazai kisvállalkozói beszállítói körét. A vállalat még 2019-ben indította el a Hungaricool termékversenyt, melynek célja, hogy megtalálja azokat a magyar kistermelőket, akik kiemelkedő minőségű, Magyarországon előállított termékekkel szeretnének bemutatkozni, amelyek lehetnek akár új fejlesztésűek, vagy ha már léteznek, a kiskereskedelmi láncokban széles körben még nem kaphatók. A program részeként a SPAR Beszállítói Akadémia az ország legkiválóbb kisvállalati szakértőivel folyamatos mentorálást biztosít a győzteseknek a beszerzés, az értékesítés, a minőségügy, a marketing, a logisztika és a pénzügy területén.

forrás: spar.hu

A Hungaricool termékversenynek köszönhetően idén újabb, magyar vállalkozások által előállított termékek kerülnek az INTERSPAR hipermarketek polcaira.

„Sikertörténet a Hungaricool. A most befejeződött negyedik évadban 179 vállalkozás jelentkezett, amelyek összesen 301 termékkel szálltak versenybe. A program eddigi sikerének és a vállalat folyamatos és széles körben alkalmazott marketingkommunikációs támogatásának köszönhetően az elmúlt négy évben a termékverseny a hazai vállalkozások számára széles körben ismertté vált, és egyre elhivatottabb és felkészültebb jelentkezők álltak a startvonalhoz. Erre szükség is van, hiszen a SPAR igen szigorú feltételeket támaszt a forgalmazott termékekkel szemben. A kiválasztott, győztes termékeknek olyannak kell

lenniük, melyek tartósan eredményt érnek el a piacokon és megfelelnek a vásárlói igényeknek. Az indulóknak a piacképesség mellett tisztában kell lenniük a kiskereskedelmi trendekkel, vagy akár a fenntarthatóság követelményeivel is. Fontos számunkra a Hungaricool, hiszen magyar vállalkozásokat tudunk vele helyzetbe hozni. A győztesek a SPAR Magyarországgal, egy stabil és érték alapú vállalattal új értékesítési csatornát nyithatnak meg. Ugyanakkor a fogyasztóink is nyernek, mert kiváló minőségű termékeket kapnak és nem utolsó sorban a vásárlásukkal maguk is támogatják a hazai vállalkozókat” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A verseny negyedik évadjában a K&H pénzügyi tanácsadóként csatlakozott a Hungaricool termékversenyhez és vállalta, hogy a győzteseket személyre szabott pénzügyi tanácsadással, folyamatos mentortámogatással és finanszírozással is segíti annak érdekében, hogy a SPAR felé vállalt kötelezettségeiket teljesíteni tudják, vállalkozásuk hosszú távon működőképes legyen, termékeikkel pedig a piac stabil szereplőivé váljanak.

„A programba való bekerülés nagy lehetőség a vállalkozásoknak, hiszen ezáltal országos ismertségre tesznek szert, így a korábbi mennyiségekhez képest jóval többet tudnak eladni, ha a vásárlók tetszését is elnyeri a termékük. Ennek megtervezéséhez a versenyzők pénzügyi edukációja elengedhetetlen. A vállalkozóknak tudniuk kell, hogy melyik termékből mennyit értékesítenek, azon mekkora eredményt tudnak elérni és a kiadásaik milyen összegben, mikor fognak felmerülni a várható bevételekhez képest. Ez alapján lehet látni, hogy a napi likviditás biztosításához külső forrás bevonása szükséges-e, illetve hogy a vállalkozó rendelkezik-e az elégséges termelői kapacitásokkal, vagy fejlesztenie kell” – hangsúlyozta Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing- és értékesítés támogatás vezetője.

A K&H kétnapos pénzügyi tervezés tréningjén a győztesek részletesen megismerhették az üzleti és pénzügyi tervezés, az adózás és a finanszírozás alapjait. A SPAR Beszállítói Akadémia Marketing Bootcamp eseményén pedig a külső forrásbevonást és a banki finanszírozást vizsgálták meg részletesebben, melyek szükségessége akár a SPAR polcaira való bekerüléssel kapcsolatosan, vagy akár a napi likviditás biztosítása miatt is felmerülhet. A K&H által elérhető anyagi forrásokat több vállalkozás is igénybe vette az évadban, melyekkel biztosítani tudták a SPAR felé vállalt kötelezettségeiket és megvalósulhatott a szintlépés.

A 9 új márka 37 új termékének előállítása és az INTERSPAR áruházakban való forgalmazása a beszállítói kört is figyelembe véve száznál is több foglalkoztatottnak ad munkát és a vállalkozói kedv élénkítésére is jó hatással van. Az együttműködéssel a SPAR és a K&H egy jól működő gyakorlati példát mutat a további innovációk ösztönzésére Magyarországon. A programban az áruházlánccal, valamint a pénzintézettel való hosszú távú kapcsolat pedig hozzájárul a vállalkozások lendületes fejlődéséhez, a további piacok megtaláláshoz.

A győztes vállalkozások és az INTERSPAR kínálatába bekerült termékek az alábbiak:

1. Art Water Kft. - Fizz Water ízesített szénsavas víz, négyféle ízben

2. Disiteler Company Kft. - Wolf & Lamb gyógynövény likőr

3. Fragola Fagylaltozó Kft. – „Un Momento con Fragola” jégkrémek, hat ízben, ebből 3 vegán termék

4. Naturi Kft. - nyers vegán, mindenmentes chipsek, kekszek és „élő kenyerek”

5. Trufo Hungary Kft.- gombás antipasti és pestó termékek és szarvasgombás olívaolaj

6. Vegán Mókus Kft. - Tunki-Tunki vegán mártogatósok, négy ízben

7. Win One Kft. – Chocorich pálinkával töltött prémium minőségű étcsokoládé csokigolyó, négy ízben

8. Zimek Pálinka Manufaktúra - Mediterrán Gin, Carly’s Gin&Tonic két ízben

9. Zucker Kft. - szezámmal, köménnyel és sajttal szórt sajtos snack

A győztes termékekről a Hungaricool honlapján lehet részletesebben tájékozódni.