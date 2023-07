Tudod, mit jelenti a Lilith-jegy a horoszkópodban? Sokat elárul rólad

A legendák szerint Lilith nem volt más, mint Ádám első felesége, Isten őt és Ádámot ugyanabból az anyagból formázta. Első este Isten magához hívta Lilith-et és azt mondta neki, Ádám alárendeltjeként kell majd élnie, ő azonban ezt nem fogadta el. Összeveszett Ádámmal, elhagyva az Édent a sivatagba ment, ahol „keveréklényekkel” nemzett utódokat. Emiatt Ádám nagyon magányossá vált, így Isten megteremtette számára Évát. Mivel Ádám és Éva evett a Tudás Fájának gyümölcséből, nem élhettek örökké, ám ez Lilith-re nem volt igaz, ő halhatatlan maradt.

Lilith sok évszázadon át egyenlő volt a bűnnel, az erkölcstelenséggel, a „rossz nőkkel”, azonban az elmúlt évtizedekben a feminizmus jelképévé vált, hiszen nem hódolt be a férfinak, önálló, független nő maradt. Éva az anyaság, a szerénység, az engedelmesség, míg Lilith az érzékiség, szenvedély és szexualitás.

A Lilith-jegy a horoszkópodban

Lilith az égbolton is megtalálható, azonban nem csillagkép formában, ez az elnevezés a Hold pályájának azt a pontját – Black Moon Lilith - jelöli, amikor a legtávolabb van a Földtől. Ezt a pontot az asztrológusok is gyakran elemzik az emberek képletében, a horoszkópodban azt mutatja meg, hogyan, milyen formában tartod fontosnak a szabad akaratot az elfogadással szemben, illetve miben járod a saját utad, nem követve másokat. A Lilith-jegy tehát azt mutatja meg, mi az, amiben nem tűrsz ellentmondást, ami igazán te vagy, amiért küzdesz, ez pedig gyakran valamilyen kapcsolatban áll a nőiségeddel is.

SZERETNÉD TUDNI, MI A LILITH-JEGYED? KATT IDE!

Tudd meg galériánkból, mit jelent a Lilith-jegyed!

Galéria / 4 kép Tudd meg, mit jelent a Lilith-jegyed a horoszkópodban! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Tudtad? Ezek a legszexéhesebb csillagjegyek:

Galéria / 4 kép Ki jönne velük össze? Ők lennének a legszexéhesebb csillagjegyek Megnézem a galériát