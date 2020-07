Sosem hallott részletek szivárogtak ki Harry és Meghan első randijáról

A hamarosan érkező önéletrajzi könyvük úgy tűnik, tényleg minden titokról lerántja a leplet. Többek között az első randevújuk sztorija is ide tartozik, amire Londonban, a Soho negyedben került sor. És itt persze még közel sincs vége az izgalmaknak! Már azt is tudni, hogy a Dean Street Townhouse-ban volt az első randijuk, ami az elit polgárok egyik kedvelt helyszíne. Ahogy azt egy forrás is megerősítette, eleinte kissé zavartan ültek egymással szemben, de hamar megtalálták a közös hangot. Onnantól pedig bár két bársony széken ültek, valójában már láthatóan a közös világukban úszkáltak.

Állítólag Harry egy sört rendelt, míg Meghan egy Martinit kortyolt, az ételekhez viszont szinte hozzá sem nyúltak, annyira belemerültek a beszélgetésbe. Harry a jótékonysági munkáiról mesélt, valamint izgatottan áradozott az afrikai utazásairól. A herceg mindig is szenvedélyesen elkötelezett volt a pozitív változások iránt, ez a téma pedig azonnali kapcsot hozott létre kettejük között. Noha az első randevún nem csattant el az első csók, Meghannek nem kellett sokat várnia a második randevúra, ami ugyanott volt, ahol az első. A harmadik randit viszont úgy hírlik, hogy már Harry otthonában töltötték, mielőtt elutaztak volna Botwanaba, hogy a csillagok alatt szálljanak meg. Mi ez, ha nem egy igazi tündérmese kezdete?

