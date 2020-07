7 cipőtrend, ami nagyon népszerű idén - Mutatunk is pár shoppingtippet

Az elmúlt évtizedek divatja még most is erős hatással van a lábbelikre is, és nem csak a színeket befolyásolják, hanem a pántokat és a sarkakat is.

A pántokban rejlő játékosság különféle lehetőségeit jó pár szezon óta gyakorolják a divatházak, az utóbbi években pedig a látványra mentek rá, így a túl sok pánt már legalább annyira nem jelenthet gondot, mint a nadrágra felfűzött szandálok sem, és most még a láncokkal is bővülni látszik majd a lista. A loaferek népszerűsége nem is kérdés, ám idén már vastag, pár centis sarkakra emelték ezt a cipőformát és színes csizmák képében próbálnak meg minél több vidámságot vinni a szürkébb, hidegebb napokba is. A minimalista stílus pedig éppen annyira helyet kap majd a repertoárban, mint a platform darabok.

Kattints tovább és mutatunk is 7 új lehetőséget 2020-ra, és tippeket is adunk, hol szerezheted be őket!

