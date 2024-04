5 dolog, amitől kisebbnek tűnhet a lakásod

Mintás szőnyeg

Nagyon szépek és nagyon divatosak tudnak lenni a színes, mintás szőnyegek. Csíkok, rózsák, pöttyök, virágok – minden, amit el tudunk képzelni. De kis lakásba nem ajánljuk őket. Oda inkább az egyszínűek valók.

Sötét színek

Felejtsd el a sötét falakat és a sötét tapétákat – és ebbe beletartoznak a függönyök is. Még jobban összenyomják, kicsinyítik a teret.

Rendetlenség

Alapvetés, hogy rend legyen otthon, tudjuk, de kicsi lakásnál különösen számít, mert minél nagyobb a rendetlenség, annál kisebbnek tűnik a lakás.

Zsúfoltság

Attól is kisebbnek tűnhet a tér, ha tele van bútorokkal. Annyi legyen csak, amennyi nagyon muszáj. Inkább szortírozd ki akár fél évente a szükségtelen dolgokat.

Nagy bútorok

Kis lakásba kis bútorok kellenek. Nem kell 3 méter széles franciaágy, elég a 150 cm széles, összetolható ágy is. Óriási fotelok helyett pedig a kisebb darabok is elegek. Azokba is kényelmesen le lehet ülni, mégse foglalják el a szoba felét.