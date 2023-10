A textilbe álmodott ötletekhez hasonlóan a sminktrendek is pont úgy jönnek és mennek, ahogy azt az új szezon szükségletei és stílusirányzatai megkövetelik, és amikor azt gondolod, hogy már egész jól megszoktad a beauty témakör nyújtotta elképzeléseket, akkor szinte máris felváltja egy újabb. És ez alól a 2023-as őszi szezon sem lesz kivétel!

A divathetek kifutóin látottak is nagyon biztos körvonalat adnak arról, hogy mire is lehet majd számítani az elkövetkezendő hónapokban, de emellett még mindig az Instagram és TikTok felülete az, ami nemcsak felkap, de olyan szinten is életben tart egy-egy új szépségtrükköt, hogy aztán az elkerülhetetlenül is sminktrenddé nővi ki magát.

Kattints tovább és mutatjuk, hogy idén ősszel mely 3 sminktrendet érdemes elfelejtened egy kicsit, és természetesen mutatjuk, hogy milyen lehetőségek érkeznek helyettük!

Galéria / 6 kép 3 sminktrend, ami jön és 3, ami megy 2023 őszén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A smink után pedig nézd meg az őszi szezon vezető hajtrendjeit!

Galéria / 6 kép 5 hajtrend a 2023-as őszi-téli bemutatókról, amiket megéri lemásolni Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.