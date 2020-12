Ez lesz 2021 trendszíne – Te mit szólsz hozzá?

Ez lesz 2021-en színe?

Az amerikai festékgyártó szerint jövőre a természetes hatású, pasztelles árnyalatok lesznek trendik, ezen belül pedig az „Aegean Teal” fantázianévre keresztelt szín viszi a prímet, mely a zöldes kék és a szürke keveréke. Ennek a különleges árnyalatnak izgalmas, kiegyensúlyozott és egyben nyugtató hatása van. Tehát annak, aki a jövő évet teljes nyugalomban szeretné kezdeni, azt ajánljuk, hogy legkésőbb decemberben fesse át otthonának legalább az egyik falát ezzel a színnel. Amennyiben nincs időnk és energiánk festeni, akkor már az is megteszi, ha beszerzünk ilyen árnyalatban pompázó lakástextileket vagy dekorációkat.

A Benjamin Moore természetesen más trendi színekkel is előállt, így az is talál számára szimpatikusat, akinek annyira nem jön be az „Aegean Teal”. A gyártó által összeállított palettán majdhogynem csak meleg, pasztelles föld színek találhatóak:

Íme, pár inspiráló kép a 2021-es év trendszínével!