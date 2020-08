A fiatal lányok kiskoruk óta kölcsönösen támogatják egymást, mindent megbeszélnek és a féltékenységnek még egy halvány szikrája sem ütötte fel a fejét köztük, ha valamelyikük épp nagyobb sikereket ért el. Erre mi sem bizonyíték, mint a két színésznő legutóbbi videója, amelyben Cameron Diaz példáját követve teljesítették a borkihívást. A vicces játék lényege az volt, hogy a Elle-nek úgy kellett megitatnia híres testvérét, hogy a pohár, ami a szájában volt nem lötykölődik ki, sőt még egy kortyot is sikerül meginnia Dakotának. Láthatóan nagy köztük az összhang!

Ezzel nemcsak azt sikerült bizonyítaniuk, hogy felnőttként is nagyszerű testvérei maradtak egymásnak, hanem azt is, hogy remek érzékük van ahhoz, hogyan kell különleges módon bort kóstolni. A lányok egyébként a karantént is együtt töltötték, valamint a szerepekre való felkészülés során is szeretik kikérni egymás véleményét.

Dakota egy korábbi interjúban elárulta, hogy húga véleményét mindenkiénél többre becsüli és reméli, hogy sok közös projektjük lesz karrierjük során.

Ha kíváncsi vagy a legnagyobb sztárokra és a testvéreikre, akkor kattints a galériára!

