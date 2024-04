A tavaszi szezonnak azon pontján járunk, amikor már valamennyire minden éppen aktuális trenddel képben vagyunk, és már tényleg csak pár ihletforrás és néhány kedvező ajánlat választ el minket attól, hogy beadjuk a derekunkat ezeknek a szuper daraboknak. Ezért is gondoltuk úgy, hogy most segítünk egy kicsit a vásárlásban!

2024 tavaszán ismét a sokszínűség hódít majd! A '90-es és a 2000-es évek múltba invitáló elemei mellett a különféle vidám árnyalatok és minták is mindent megtesznek azért, hogy extra energiákkal töltsék fel a megjelenésünket, miközben a laza illetve klasszikus szabások is stabilan tartják jó ideje kiérdemelt helyüket. Szóval a tavaszi trendek igencsak kecsegtető hónapokat ígér a számunkra, így tényleg nincs más hátra, mint ráakadni pár tuti szezonális kincsre! Éppen ezért mi most csokorba gyűjtöttük az évszak tuti ajánlatait, természetesen elérhető árkategóriában!

Következzen 10 tavaszi ruhadarab 20 ezer forint alatt, amik ár-érték arányban nagyon jó vételek és feldobják az egész megjelenésed!

Még több költséghatékony, ám stílusos shoppingtippre vágysz? Akkor cipőválogatásunkat se hagyd ki!

Az InStyle magazin írása.