Figyelj oda! Ez a magas koleszterinszint jele az arcon: sokan pattanásnak hiszik

Általában a szem környékén jelenik meg egy figyelmeztető tünet, ami a koleszterinszint mellett másról is árulkodhat. Sokan pattanásnak hiszik, elkezdik nyomkodni vagy ügyet sem vetnek rá. Amíg apró marad, nem feltétlenül zavaró, de a nagyobb méretű zsírcsomó bizony esztétikailag sem túl szép látvány. Ezt a sárgás lerakódást nevezzük xanthelasmának, amelyet a következőkkel szoktak összefüggésbe hozni:

hyperlipidemia: azaz a magas koleszterinszint , különölsen a magas LDL, azaz rossz koleszterin és trigliceridek szintjét okolják, de az alacsony HDL, azaz a jó koleszterinszint is hozzájárulhat a kialakulásához.

, különölsen a magas LDL, azaz rossz koleszterin és trigliceridek szintjét okolják, de az alacsony HDL, azaz a jó koleszterinszint is hozzájárulhat a kialakulásához. genetikai hajlam: ha a családban halmozott esetben alakul ki a bőrelváltozás, valószínűsíthető, hogy öröklődik és a későbbi generációk esetében is felbukkan.

cukorbetegség: mivel maga a betegség növeli a koleszterin - és trigliceridszinteket, ez szintén hozzájárulhat a csomók kialakulásához.

- és trigliceridszinteket, ez szintén hozzájárulhat a kialakulásához. pajzsmirigy alulműködés: hipertireózissal élők esetében is jellemzően magasabb koleszterinszinttel kell számolni, így kialakulhat a szem körüli csomó.

forrás: Getty Images/vchal Sokan nem is ismerik fel a szem körüli csomókat, és tévesen pattanásnak nézik...

A xanthelasma előfordulása nőknél gyakoribb és jellemzően 40 felett, vagy menopauza környékén fordul elő. A magas koleszterinszintet nemcsak genetikai tényezők befolyásolják, de a táplálkozás, a testmozgás hiánya és a túlsúly is, ahogy az alkoholfogyasztás és a dohányzás is. Ha már kialakultak a szem környéki bosszantó csomók, életmódbeli változásokkal, gyógyszeres kezeléssel lehet őket megszüntetni, de nem ritka az sem, hogy sebészeti módszerekkel távolítják el. Természetesen, amint megjelennek a szemkörnyéken, érdemes azonnal orvoshoz fordulni, hogy a mögöttes okok is kiderüljenek és kezdetét vegye a kezelés.

