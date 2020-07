Ingyen gitárleckéket ad a világ egyik legnagyobb hangszercége

Sajnos most lett mindenki számára világos, hogy minden összekapcsolódik mindennel. Erre pedig az egyik legnagyobb hangszercég, a Fender is rájött, akik úgy döntöttek, hogy ők is nagylelkűek lesznek a gitár rajongókkal és azokkal, akiknek már régóta nagy álma, hogy megtanulhassanak játszani a hangszeren.

3 hónapig ingyenes online gitárórákat adnak, az első 100 ezer Fender Play feliratkozónak. Az szolgáltatás oktatóvideókat, több ezer számot és személyre szabott útmutatókat kínál azoknak, akik az önkéntes karantén alatt valami újat tanulnának. Az amúgy 10 fontba, átszámítva közel 4000 forintba kerülő zenés szolgáltatás, így végre bárki számára elérhető.

A cég egy bejegyzésében azt írta, hogy a zene ereje képes összekapcsolni minket, bármi is történik a világban.

Ebben nagy igazság van!

