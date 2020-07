A koronavírus-járvánnyal új játékszabályok léptek életbe minden háztartásban. Igaz, a kutatók még mindig csak ismerkednek a hihetetlen fertőzőképességű COVID-19-el, ám minden nap, egy újabb esély, hogy megtanuljunk védekezni ellene. Vannak, akik szerint kicsi az esély rá, hogy idővel ne kapja el az emberiség 70 százaléka a koronavírust, mi azért mégis próbálkozunk, és az önkéntes karanténnal segítjük a terjedés lassulását.

Egyes kutatások már korábban bizonyították, hogy a koronavírus képes életben maradni egyes felületeken, mint a fém, vagy a papír, és azt is nyilvánosságra hozták, hogy milyen időtartamban lehet a különböző tárgyakon vele számolni:

Akadnak azonban más felületek is, melyekben megtapadhat a vírus, és most a virológusok azt gondolják, pont ezért lehetnek a boltok az egyik legnagyobb terjesztői a koronavírusnak. Mivel a megfertőződéshez személyes kontaktusra nem feltétlenül van szükség, azt ajánlják, hogy mindent moss le szappanos vízzel, amit hazaviszel egy bevásárlással. És akkor itt jön a kérdés: a zöldséget és a gyümölcsöt is?

A válasz igen, a koronavírus ott lehet a zöldségeken és a gyümölcsökön!

Timothy Newsome, a Sydney-i Egyetemen virológusa szerint minden felület potenciális veszélyt rejthet, így a zöldségek és gyümölcsök is, főleg ha azok nyers formában kerülnek a tányérunkra, és nem esnek át hőkezelésen.

