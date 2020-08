A környezettudatos háztartás 3 kötelező eleme – Ha zöld otthont akarsz, ezeket szerezd be!

Neked is szívügyed a Föld védelme? Szeretnél te is környezettudatos háztartást vezetni, ezzel a pénztárcádat és a bolygót is kímélve? Mutatjuk, miket szerezz be hozzá!

A klímaváltozás miatt elkerülhetetlen, hogy változtassunk az életmódunkon, illetve a szokásainkon is, hogy óvjuk a bolygónk, annak növény- és állatvilágát, és nem utolsó sorban magunkat is. Szerencsére a zöld mozgalmak már nem számítanak újdonságnak, ezért nem feladatunk semmi újat kitalálni, csak néhány környezetkímélő módszert követni. Az alternatív vegyszerek, háztartási eszközök és mindenféle kiegészítők már majdnem minden bolt polcain megtalálhatók, ezért egyszerűbb zöld háztartásra váltani, mint gondolnánk. De vajon mik a környezetbarát háztartás kötelező elemei? Mutatjuk! 3+1 tipp a környezettudatosabb lakóközösségért Újrahasznosított mosható törlőkendők és szivacsok Bár a műanyag szivacs, a papírtörlő és társaik kényelmes megoldást jelentenek a mindennapokban, sajnos egyáltalán nem környezetbarátok. Másik hátrányuk, hogy hamar elhasználódnak, és havonta, esetleg hetente le kell őket cserélni, ami nem túl pénztárcabarát. Helyette válasszuk a mosható törlőkendőket és öko mosogatószivacsokat, amelyek némileg drágábbak műanyag társaiknál, de sokkal tartósabbak, így megérik az árukat. Ez ugyanígy igaz a sminkeltávolító eszközöknél is. Válts mosható sminklemosó korongokra, amelyek nem csak zöldebbek a vattánál, de környezetbarátok is. DIY természetes tisztítószerek és mosószerek A hagyományos mosóporok és öblítők helyett a környezet- és bőrbarát mosódiót vegyük le a boltok polcairól! A mosódió is szuperül képes eltávolítani a foltokat és szennyeződéseket a ruhákból, öblítő helyett pár csepp természetes illóolajat csepegtessünk a ruhákra a finom illatért. Az univerzális tisztítószerünket cseréljük le a saját magunk által kikevert ecetes-szódabikarbónás keverékre, a tárolásához felhasználhatjuk a régi bolti műanyagtubusokat. Vagány vagon, azaz ilyen egy környezettudatos lakókocsi Kulacsok, termoszok és fémszívószálak Szerezzünk be egy jópofa kulacsot és termoszt, amit magunkkal tudunk vinni a munkahelyünkre vagy az iskolába, így nem csak mindig lesz nálunk víz, de a felesleges műanyaghulladék mennyiségét is csökkentjük. Az otthoni műanyagszívószálak helyett válasszuk a fémszívószálakat, amiket használat után el tudunk mosni, és évekig a rendelkezésünkre állnak. Ha a csapvíz helyett a szűrt ásványvizet kedveled jobban, ruházz be egy víztisztóra, ami az évek során jócskán visszahozza az árát, és nem kell többet nehéz ásványvizes palackokat cipelned a boltból.