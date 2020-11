Nem semmi anya-lánya kapcsolat az övék! Zoë Kravitz zseniális képet posztolt az édesanyjával

Mindezek mellett pedig híres szüleivel is különlegesen jó a kapcsolata. Ezt bizonyítja a pár napja feltöltött – eddig soha nem látott – képe is, amelyen kisbabaként látható, méghozzá édesanyjával, Lisa Bonettel, akit a mai napig a legjobb barátnőjének is tart. A szívet melengető fotó alá természetesen egy rövid üzenetet is írt az 53. születésnapját ünneplő színésznőnek, aki tudatosan tartja magát távol a közösségi oldalaktól:

Nincs Instagramja, mert mindannyiunknál menőbb. Boldog szülinapot ikertestvérem!

Lisa és a színésznő édesapja, négy év házasság után, 1993-ban váltak el egymástól, de ettől függetlenül a barátság megmaradt kettőjük között. Sőt, mi több Lisa második férjével, Jason Momoaval is nagyon jól kijönnek, akárcsak maga Zoë, aki második apjaként tekint Bonet férjére.

Azóta a színésznő oldaláról lett két féltestvére is, - Nakoa és Lola - de ez kicsit sem változtatott a köztük lévő erős szereteten. Egy interjúban elárulta, hogy kivétel nélkül Lisat szokta felhívni, ha valami fontos dolog történik vele.

Ha kíváncsi vagy, mennyit változott az elmúlt években, akkor kattints a galériára!

