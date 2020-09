Legendás énekesnő bőrébe bújhat az Emmy-díjas Zendaya

Inkább újabb és újabb szerepekben szeretné bebizonyítani a közönségnek, hogy nem hiába érdemelte ki ezt a nem mindennapi elismerést. A szépséges színésznő a legfrissebb hírek szerint a Ronnie Spector életéről szóló film főszerepére készül, amelyre maga a legendás énekesnő választotta ki Zendaya-t. A produkcióval kapcsolatosan már nagyban zajlanak a tárgyalások, amely a Ronnie életéről szóló könyv történetein fog alapulni.

Imádjuk! Zendaya lett minden idők legfiatalabb Emmy-díjasa

A forgatókönyvet pedig ha minden igaz a Pulitzer-díjas drámaíró, Jackie Sibblies Drury fogja írni. A producerek közt magát Ronnie-t, Jonathan Greenfield-et – aki a jelenlegi férje – és Zendaya-t is köszönthetjük. Bár még semmi konkrétat nem árultak el a készülő alkotással kapcsolatban, annyi biztos, hogy fontos szerepet kap az együttese, a The Ronette, illetve Phil Spector-ral, a világhírű zenei producerrel való szörnyű házassága is.

Ronnie szerint Zendaya tökéletesen tudná visszaadni fiatal éveinek szenvedéseit, ezért nem is volt kérdés, hogy őt válassza. A film premierdátumáról és a többi színészről még nincs hír, de ha minden igaz jövőre már megkezdik a munkálatokat.

